臺灣國立大學系統擴大為15校 蕭美琴副總統肯定跨域整合

蕭美琴副總統肯定臺灣國立大學系統跨域整合

臺灣國立大學系統擴大為15校



臺灣國立大學系統1月27日舉辦「15校跨域共榮合作典禮」，宣布系統正式擴大至15所國立大學，象徵臺灣高教在跨校整合、資源共享與區域均衡發展上邁入新階段。副總統蕭美琴親臨會場見證臺灣高教發展的重要里程碑；期許國立大學系統持續的壯大，為國家培育更多有理念、有志氣、 有勇氣、也有自信、更有專業以及能力的好人才。



臺灣國立大學系統2021年由中興大學號召11所大學共同成立，致力推動跨校合作與資源整合。去（114）年新增國立金門大學、臺北市立大學、國立東華大學及國立宜蘭大學四校，系統成員校擴增至15所，涵蓋學生數近12萬名、教師5千位，成為目前國內規模最大的高等教育聯盟。

廣告 廣告

臺灣國立大學系統主席、國立中興大學校長詹富智常歡迎四所大學的加入，此將有助於擴大系統的跨域合作與地理涵蓋，提升整體競爭力，不僅代表區域間更緊密的連結，也象徵臺灣高教在跨域合作與資源共享上的重要里程碑。



副總統蕭美琴親臨現場致詞表示，臺灣國立大學系統在短短數年間，從11校擴展至15校，匯聚近12萬名學生，不僅實現跨校、跨域的共融合作，更跨越地理限制，串聯本島、離島及東部學校，展現高等教育多元發展的可能性。



她指出，面對快速變動且充滿不確定性的未來，高等教育必須打破校園圍牆，鋪設更多跨域、跨校與國際學習的路徑，讓年輕世代在探索興趣與人生方向時，能找到與世界連結的新機會。她也期許臺灣國立大學系統持續深化合作，成為學生最堅實的後盾，培育具備解決複雜問題能力、能自信與世界對話的下一代。

臺灣國立大學系統成立至今四年多，設立教學、研發、國際、主計、圖書館、USR與地方創生、體育七大工作圈，促進成員校在教學研究與行政治理上的交流合作。系統自 111 年起推行學士班跨校選修，112 學年度起開放跨校雙主修、輔系及交換生申請，學生每學期跨校選修可有兩門課免繳學分費，至今累計跨校選修達 717 人次。

在國際學生培育方面，系統透過文化體驗、百岳攀登、溯溪等活動，加深國際學生對臺灣社會與在地文化的認識，並規劃外籍生留臺就業配套，結合企業參訪、職涯講座及華語學習課程，提升國際學生畢業後留臺發展的意願。

同時，臺灣國立大學系統也鼓勵年輕學者投入跨領域研究，推動跨校合作補助計畫，累積研究能量；在大學社會責任與地方創生方面，系統橫跨 11 個縣市，與地方政府、企業及社會組織建立合作網絡，並積極培育 ESG 與永續發展人才，目前成員校已開設超過 82 門 ESG 相關課程，強化環境永續、社會責任與治理能力。

臺灣國立大學系統15所大學，包含國立中興大學、國立臺中教育大學、國立臺灣體育運動大學、國立勤益科技大學、國立聯合大學、國立暨南國際大學、國立彰化師範大學、國立虎尾科技大學、國立雲林科技大學、國立嘉義大學、國立高雄大學、國立金門大學、國立東華大學、臺北市立大學、國立宜蘭大學。