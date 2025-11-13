臺灣國際滑輪溜冰公開賽臺南熱血開賽 十七國世界菁英選手極速對決

臺灣國際滑輪溜冰公開賽今年於臺南熱血開賽，吸引十七國世界菁英選手極速對決，精彩可期。（記者李嘉祥攝）

▲臺灣國際滑輪溜冰公開賽今年於臺南熱血開賽，吸引十七國世界菁英選手極速對決，精彩可期。（記者李嘉祥攝）

「2025臺灣國際滑輪溜冰公開賽」11月13日起至16日於臺南市永大溜冰場熱血開賽，此次賽事獲得國際滑輪運動總會（World Skate）正式認可，吸引來自17國世界菁英選手參與，齊聚臺南展開一場融合速度、技術與榮耀的極速對決。

「臺灣國際滑輪溜冰公開賽」自2019年創辦以來，歷經苗栗與高雄等地舉辦，今年邁入第四屆，已成為亞洲地區最具指標性的國際滑輪競速賽事之一；此屆賽事由臺南市政府與中華民國滑輪溜冰協會共同主辦，多位世界冠軍級選手親臨競技，包括哥倫比亞的 Steven Villegas Ceballos 與 Gabriela Rueda、法國名將 Elton de Souza、德國好手 Ron Pucklitzsch與 Maurice Marosi、古巴名將 Haila Brunet Alvarez 等，陣容堅強的韓國代表隊更派出200公尺金牌金志讚（Kim Jichan）與1萬公尺金牌姜秉鎬（Kang Byung Ho）二位名將參賽，競爭激烈。

廣告 廣告

臺灣青年組代表隊陣容同樣堅強，包括劉懿萱、李孟竹、施沛妤、趙祖政、郭立陽等多位全國金牌好手皆將披上國家戰袍；其中臺南選手黃立昀也入選青年組代表隊，將在家鄉出賽，展現堅毅實力，為地主城市爭光。

市長黃偉哲表示，臺南有深厚運動底蘊與豐富國際賽事經驗，國際滑輪盛事再臨臺南，全球頂尖好手齊聚，是城市榮耀的展現；市府會持續積極推動多元運動風氣，打造優質運動環境，並透過舉辦國際賽事，讓世界看見臺南的熱情與實力，同時培育更多具潛力的滑輪新星。

體育局長陳良乾指出，此屆賽事項目涵蓋短距離爆發、場地爭先、長距離耐力等多元組別，全面考驗選手的爆發力、耐力與戰術運用，且賽事規模再創新高，預計吸引上千名國際選手、教練與隨行團隊參與，預料將帶給觀眾一場最震撼的極速饗宴，除展現城市優異運動主辦量能，也將帶動地方觀光與經濟活力，歡迎全台滑輪溜冰迷來臺南見證極速對決巔峰時刻，感受國際級競速滑輪的熱血魅力。