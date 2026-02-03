臺灣國際科學展覽會開幕 角逐青少年科學獎

記者劉昕翊／臺北報導

2026年臺灣國際科學展覽會即日起至2月7日，在國立臺灣科學教育館盛大登場，共有來自32個國家及地區、667位師生參與，233件優勝作品脫穎而出晉級決賽，共同交流創意、築夢科學，並角逐最高榮譽「青少年科學獎」；頒獎典禮將於2月7日上午在臺北市立大學中正堂隆重舉行。

臺灣國際科學展覽會今年邁入第24屆，共有括美國、阿爾及利亞、孟加拉、巴西、加拿大、捷克、丹麥、愛沙尼亞等32個國家及地區參與，於今（3）日舉行開幕典禮，教育部政務次長張廖萬堅表示，今年特別增設技術型高中報名的工程學科B組，讓技高學生以實務導向研究角逐大會獎項，並從中遴選代表臺灣參與2026年度各項國際科學展覽會的青年國手，即是為讓更多優秀作品能代表臺灣參賽，未來教育部也將持續支持我國學子參與國際科技展覽會，以軟實力讓世界看見臺灣。

廣告 廣告

科教館長劉火欽表示，今年來臺參與競賽的國家數及師生人數均創下歷屆新高，不僅展現展覽規模持續擴大，也反映國際科學交流在多元性與連結深度上的顯著提升，進一步彰顯臺灣國際科學展覽會已成為全球極具影響力與指標性的科學展覽會之一，未來，科教館亦將持續以擴增參與國家數為目標，鼓勵更多各國青年學子加入這場國際科學盛會。

另外，為讓來自國外的參賽師生有充裕時間調整時差並體驗臺灣之美，大會特別安排北臺灣城市參訪行程，走訪新竹麥克農場，體驗製作紅龜粿、控窯、擂茶、坐鐵牛車以及逛北埔老街等，感受臺灣傳統客家文化；並於昨晚舉辦歡迎晚會，融入臺灣特色夜市文化，讓來賓感受濃厚的人情味。

此外，這週亦規劃多元且具深度的科學與文化交流活動，包括，大師對談、師生交流工作坊、文化之夜，以及帶領參賽師生走進臺灣科學場域、深入理解臺灣文化脈絡的文化之旅，參訪行程涵蓋台積電創新館，了解科技創新對產業與社會的影響；以及國家鐵道博物館，呈現交通系統發展及知識與技術的歷史傳承，期盼透過這些共同體驗，讓參賽師生體會科學如何融入日常生活，並使國際交流在展會之外持續深化與延伸。

「2026年臺灣國際科學展覽會」即日起至2月7日，在國立臺灣科學教育館盛大登場，今（3）日舉行開幕典禮。（科教館提供）