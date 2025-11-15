臺灣國際茶業博覽會 細品茶香韻味

記者古可絜／臺北報導

臺灣國際茶業博覽會即日起至明日在臺北南港展覽館1館登場，結合傳統焙茶技藝與創新茶文化，展現臺灣茶產業兼具技術與文化深度的多元面貌，展場邀請南投縣、嘉義縣、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣等茶葉主產區推薦茶農或茶廠共同參展，歡迎全國茶友與民眾一同品味焙茶工藝的溫度，以及各特色茶區茶香之美。

聚集全臺優質好茶 系出名門

臺灣國際茶業博覽會聚集全臺好茶，南投、嘉義、新北、臺東、宜蘭、高雄、桃園等縣市茶館，以及華剛茶業、東大製茶廠、南海茶道、八方茶業、春勇茶王等知名茶莊參展，現場亦有受獎項加持的茶莊，如甫獲得新北市蜜香紅茶評鑑特等獎的日盛製茶，於現場帶來頂級三峽蜜香紅茶、高山紅烏龍、三峽白茶等好茶。

筑淨茶苑推出展場限定的山之甜點「梨山茶鑽石餅」，以福壽梨山高冷茶粉入餅，融合法式餅乾工法，入口香氣細膩、口感酥鬆；臺東在地品牌覺茶有限公司則滿足新生代的飲茶習性，推出一系列無咖啡因且富含天然GABA的桑葉茶，現場也提供給民眾試飲。

番路鄉農會推出以「柿葉研萃」為核心的商品系列，包括柿葉茶、柿葉花茶與相關創新加工品，展現番路在地農產多元價值，其中全臺首創擁有獨家專利的柿果子冰淇淋，渾圓飽滿的紅豔柿餅大口咬下，是滿嘴香濃牛奶、伴隨軟糯清甜的柿餅香，吃一次就無法忘懷；現場亦販售各式茶盤、茶杯、聞香杯等精美茶具，讓民眾一站式購齊品茶器具。

國內外職人參與 多元茶藝文化匯聚

不僅推廣好茶，主辦單位亦透過活動致力推廣茶文化，與臺灣區製茶工業同業公會舉辦的「臺灣名茶館」，邀請來自臺灣與國際的茶界職人參與，展現多元的茶文化。該館以「焙茶工藝」為核心，介紹「箱型焙茶機」、「電焙籠」、「無火炭焙」及「傳統炭焙」等4種焙茶方式，現場特別展示實體電焙籠，讓民眾近距離觀察焙茶的運作過程，並播放焙茶活動影片，搭配專業講解，深入介紹焙茶技術與香氣控制。

活動特別邀請日本茶輸出公會介紹日本抹茶的歷史文化，由知名茶師「茶思特Chester TEA」帶來精湛表演，呈現東西茶文化交融美學；最後安排「茶球DIY體驗活動」，邀請民眾親手製作茶球，體驗茶香與手作的樂趣，以及各式表演、講座及體驗活動，讓入場民眾可感受多元的茶業、茶藝文化。

2025臺灣國際茶業博覽會不僅展示焙茶工藝的技術與美學，更透過創意競賽、國際交流與互動體驗，推動茶文化的生活化與年輕化，除各展主題館精彩豐富的活動，也集結臺灣各地知名產區優質茶廠參展，歡迎民眾把握展期前往品茗及支持購買。

現場提供各式茶類供民眾試飲。（圖：記者古可絜攝）

臺東在地品牌覺茶有限公司滿足新生代的飲茶習性，推出一系列無咖啡因且富含天然GABA的桑葉茶。（圖：記者古可絜攝）

現場販售各式等精美茶具，讓民眾一站式購齊品茶器具。（圖：記者古可絜攝）

現場特別展示實體電焙籠，讓民眾近距離觀察焙茶的運作過程。（圖：記者古可絜攝）

臺灣國際茶業博覽會即日起在臺北南港展覽館1館登場，展現臺灣茶產業兼具技術與文化深度的多元面貌。（圖：記者古可絜攝）

番路鄉農會推出以「柿葉研萃」為核心的商品系列，包括柿葉茶、柿葉花茶與相關創新加工品，以及全臺首創擁有獨家專利的柿果子冰淇淋。（圖：記者古可絜攝）

展場各式表演、講座及體驗活動，讓入場民眾可感受多元的茶業、茶藝文化。（圖：記者古可絜攝）

交通資訊。