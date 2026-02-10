臺灣國際蘭展暨花卉科技展2/27登場 打造多層次觀展體驗

記者李佩玲／臺北報導

「2026臺灣國際蘭展暨花卉科技展」將於2月27日至3月16日在臺南後壁農業部花卉創新園區盛大登場。農業部今（10）日指出，這屆展覽以「綻放臺灣」為主題，首度以雙展齊發形式，同步舉辦國際蘭展及花卉科技展，透過展覽平台串聯產業、科技與社會，打造多層次的觀展體驗，全面呈現臺灣花卉邁向新世代的發展成果。

農業部今日舉行「2026臺灣國際蘭展暨花卉科技展」展前記者會，農業部表示，此次展覽亮點十足，5大展區包含結合上萬株盛開的蘭花，帶領民眾走入未來花卉世界的「綻放館」；匯集國內外上千株競賽花卉，讓育種成果在國際舞台上盡情綻放的「花漾館」；為期4天花卉產業專屬B2B商務洽談區與媒合功能，做為全球花卉供應交流平台的「鏈結館」；以花卉回歸生活本質為核心，讓賞花體驗延續至日常，逾百個商家提供適合多元花卉花藝選擇的「幸福市集」；以及邀集國內外專業團隊及多所學校學生參與，展現花卉於不同場域中的應用的「景觀展示區」。此外，活動期間也辦理花卉產業論壇，邀集國內外專家，針對生產技術、國際趨勢及永續復育等議題，進行深度的交流與對話。

雙展之一的臺灣花卉科技展則以科技藝術為策展語言，整合AI科技、感測互動、無息3D投影等技術，設有全國最大長65公尺巨型橫幅曲面，以及首創裸視五感沉浸體驗，打破傳統靜態展示的局限，民眾可透過互動性故事與多重感官觸動，身歷其境感受實體花藝×AI數位美學的交會。

農業部今日舉行「2026臺灣國際蘭展暨花卉科技展」展前記者會，宣告活動即將登場。（農業部提供）