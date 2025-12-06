臺灣國際觀鳥馬拉松邁向第十三屆 參賽人數及國際參與創新高

【記者 劉秋菊／台南 報導】隨著近期強勁的東北季風，為臺灣帶來了數千隻珍貴的冬季候鳥，讓雲嘉南濱海地區瞬間化身為生態賞鳥熱點！目前，近4,000隻黑面琵鷺已現身於鰲鼓溼地、布袋濕地及七股鹽田，場面壯觀，全球稀有的諾氏鷸也連續十年來台現身，還有嘴巴鮮紅的小環頸鴴與長期在嘉義新塭度冬的北環頸鴴齊聚在雲嘉南濱海。這些遠道而來的飛羽，正以最美的姿態，迎接在嘉義布袋濕地生態園區舉行的第十三屆【2025臺灣國際觀鳥馬拉松】。

今（6）日眾多貴賓包含立委蔡易餘服務處鄭清全特助、嘉義東石鄉公所李佳麟秘書、臺南市旅館商業同業公會邱顯年理事長、嘉義縣民宿發展協會涂阿蘭常務監事、臺南市北門產業文化觀光發展協會洪巧恩理事長、臺南市馬沙溝觀光休閒協會陳啟宗理事長、好美農漁產業有限公司曾進成董事長、台南市生態旅遊發展協會黃瑞興總幹事、福爾摩沙野鳥保育協會王國衍理事長蒞臨開幕。另外特邀亞洲多國官方保育及民間賞鳥機構代表，包括韓國東方白鸛保育中心館長金秀卿博士（Dr. Kim Su-Kyung）X、曾獲《國家地理》攝影大賽第一名的菲律賓著名旅遊攝影大師George Tapan、菲律賓知名企業家、慈善家並獲美國加州好萊塢「美國聲望獎」(Amerika Prestige Awards)的Rodger Yu等重量級嘉賓，由臺南市國際領導解說協會黃源謀理事長領隊，進行生態旅遊的跨國交流，期許建立雲嘉南濱海生態旅遊的全球指標地位。

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處徐振能處長表示，已辦理13屆的臺灣國際觀鳥馬拉松活動熱度年年增加，一開放報名幾乎都是「秒殺」額滿，今年特別將組數從去年的30組倍增至60組，吸引來自國內外共240位鳥友踴躍參與，其中有將近一半是來自外縣市，年齡層橫跨7歲至85歲的民眾共襄盛舉，親子組更是高達14組，另外還有來自香港、阿根廷、美國、韓國、日本、菲律賓及印尼等7個國家的國際隊伍參與，顯示觀鳥活動已從專業領域拓展為全民、全球共享的生態休閒運動，成為大眾化的綠色旅遊盛事。

參賽隊伍中有一組是從第1屆就開始參加，來自雲林的親子組爸爸表示：平常本身就有在參加一些戶外生態活動，從第1屆觀鳥馬拉松活動就開始參加，因為在這裡不像在山林中賞鳥，只能用高倍率望遠鏡或相機去觀察，在雲嘉南濱海是可以隨時就觀察到多樣的鳥種和自然生態，甚至在路邊用肉眼就可以看到鳥類聚集在潟湖、鹽田的畫面，因此每年都會等待報名的資訊。今日天氣晴朗，除了在布袋濕地生態園區能夠觀賞到眾多鷸鴴科鳥種及多元的生態外，在七股賞鳥亭、新岑公園等雲嘉南濱海景點皆有許多參賽選手穿戴著專業觀鳥設備專注賞鳥的畫面，展現出雲嘉南濱海地區自然生態的豐富性及鳥類資源的多樣性。

今年活動多元、創意十足，雲嘉南管理處推出以象徵濕地精神的黑面琵鷺塗裝吉普車更成為活動亮點，藉由臺灣國際觀鳥馬拉松活動展現臺灣在國際觀鳥舞台的重要地位，並以行動落實「生態保育、觀光發展與國際合作」三者並進的願景，向世界傳達臺灣守護自然、永續共榮的決心與實力。更多活動資訊，請上「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。（照片雲嘉南管理處提供 ）