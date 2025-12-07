臺灣國際觀鳥馬拉松 216鳥友參賽

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「二零二五臺灣國際觀鳥馬拉松」活動，經過廿四小時馬拉松接力後，昨（七）日舉行閉幕典禮，在二百一十六位參賽鳥友努力下，透過專業賞鳥老師審查共觀察到二百廿二種鳥種、台灣特有鳥種廿種；各組第一名觀察到的鳥種分別為老鳥組一百四十八種、送子鳥組一百廿五種、慢飛組八十九種，最佳攝影獎則由送子鳥組「好鳥好鳥對不隊」拍攝魚鷹得獎。

雲嘉南管理處今年特別邀請韓國東方白鸛保育中心館長金秀卿博士及其工作團隊，以及菲律賓皇室級知名企業負責人Rodger Yu、曾獲國家地理攝影大賽第一名的菲律賓著名旅遊攝影大師George Tapan來台參與，二天共走訪七個賞鳥點；眾人被布袋濕地近距離可見的盛大鳥況所震撼，也對臺南北門、七股等賞鳥點豐富鳥類生態羡慕不己。

看到許多大人帶小孩用簡易賞鳥設備或手機就可以參加，途中可欣賞曬鹽灘地、濕地及瀉湖等多樣地景，在觀光景點還能使用消費券帶回滿滿伴手禮，讓經常到世界各地賞鳥外國友人直呼雲嘉南濱海是賞鳥天堂。