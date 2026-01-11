臺灣國際馬拉松 in臺南

臺灣國際馬拉松交流協會及亞洲馬拉松大聯盟共同主辦的「二零二六臺灣國際馬拉松in臺南」活動昨（十一）日清晨於臺南都會公園熱鬧開跑，包括全馬、半馬、挑戰組及親子休閒組等四大組別共計超過五千名跑者參與；市長黃偉哲主持開賽儀式，為選手加油及鼓勵享受路跑運動樂趣。

黃偉哲市長表示，「臺灣國際馬拉松in臺南」匯聚全國跑者，展現臺南城市的運動能量與活力，感謝冰點空調冷氣、名人演藝事業等企業夥伴冠名贊助支持及各界熱情投入，使賽事順利舉行；此屆賽事以臺南都會公園為起終點，途經仁德、歸仁及關廟三區，串連城市景觀與地方特色，也推薦跑者完賽後順道走訪歷史文化景點，品嚐在地特色美食，體驗臺南獨特魅力。

體育局長陳良乾指出，近年馬拉松及路跑活動蓬勃發展，藉由賽事推廣規律運動，有助提升全民健康意識，歡迎全國跑友來臺南體驗寬敞平坦田園賽道與自然景致；另也預告三月一日將舉辦「二零二六臺南古都國際半程馬拉松」，因應邁入廿週年里程碑推出多項亮點企劃，除總獎金突破百萬元，並新增學生組，補給站也融入米其林特色，歡迎全國跑者踴躍報名。

南市長黃偉哲、體育局長陳良乾及民代為臺灣國際馬拉松in臺南活動揭幕，鼓勵跑者體驗在臺南路跑魅力。（記者李嘉祥攝）