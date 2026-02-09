臺灣團隊入選外亞維儂藝術節與愛丁堡藝穗節 展現創意能量

記者劉昕翊／綜合報導

文化部今（9）日同步公布2026法國外亞維儂藝術節及英國愛丁堡藝穗節「臺灣季」的入選團隊名單，共8組正取團隊與3組備取團隊，將代表臺灣參與全球指標性藝術節，展現臺灣表演藝術的創意能量與國際競爭力。

法國外亞維儂藝術節與英國愛丁堡藝穗節皆為全球重要藝術平台，每年吸引大量策展人、表演者與觀眾，徵選活動共吸引94組臺灣團隊報名，其中，共有51組團隊報名「外亞維儂藝術節」徵選，最終選出4組正取及2組備取，將於7月5至26日在絲品劇院及亞維儂國立編舞發展中心演出；正取團隊名單為闖劇場《春之祭》、君舞蹈劇場《痕跡》、莊國鑫原住民舞蹈劇場《∞‒無限循環》等3組將於絲品劇院演出，以及種子舞團《低著的世界》於亞維儂國立編舞發展中心演出；備取團隊為艸雨田舞蹈劇場《親密近地》（絲品劇院、亞維儂國立編舞發展中心）及君舞蹈劇場《痕跡》（亞維儂國立編舞發展中心）。

愛丁堡藝穗節「臺灣季」今年已邁入第13年，將於8月7日至31日舉行，共有43組團隊報名，最終選出4組正取及1組備取，預計將安排在愛丁堡指標性表演場館Assembly、Dance Base、Summerhall、Underbelly或Zoo等地演出；正取團隊名單為一團和氣有限公司《瞳孔無戰事》、艸雨田舞蹈劇場《親密近地》、拾陸製作《生日派對》、種子舞團《那面牆》等；備取團隊為麥藍堤亞舞團《Under Mask》。文化部表示，透過持續參與2大藝術節，臺灣團隊不僅能於國際舞台呈現作品，也可深化與國際夥伴的協作關係，拓展巡演機會，提升臺灣表演藝術的全球影響力。

法國外亞維儂藝術節為全球重要藝術平台，2025臺灣團隊大合影。（巴文中心提供）