臺灣團隊齊聚紐約表演藝術年會 深化國際能見度
記者劉昕翊／綜合報導
全球表演藝術界年度盛事「美國表演藝術專業人士協會（APAP）」、「國際表演藝術協會（ISPA）」年會，將於1月份在紐約登場。為推動臺灣藝文內容走向世界，文化部支持多組臺灣優秀團隊赴美，其中，滯留島舞蹈劇場與河床劇團雙雙入選ISPA「新作提案（Pitch New Works）」單元，將進一步向國際表演藝術專業人士具體推廣其創意作品。
APAP年會為全美規模最大的表演藝術專業交流與交易平臺，每年吸引數千名策展人及經紀人參與，為精準對接北美市場，紐文中心延續策略布局，將於1月9至13日年會期間，再度攜手臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心，以及頑劇場、一公聲藝術、二律悖反協作體、微光製造等具備巡演潛力的團隊共同打造「臺灣館」，展現臺灣在偶戲、音樂、劇場與舞蹈領域的跨界風貌；而年會期間，當代傳奇劇場亦將在紐約舉辦《伐子都》與《凱撒迷宮》示範演出，向國際展現結合傳統與當代、融合京劇身段與西方經典的獨特劇場美學。
文化部表示，臺灣今年在ISPA年會中尤為亮眼，獲選「2025－2027 ISPA臺灣夥伴計畫」的FOCASA馬戲團創辦人林智偉、獨立製作人羅尹如第2度參與年會，與全球藝文領袖深度交流，並分享臺灣觀點；滯留島舞蹈劇場《永動城市》、河床劇團《之間》同步獲選年會核心單元「新作提案」，將與來自美、法、英、荷等國8件作品同場發表，創下臺灣雙作品同時入選的紀錄。
文化部指出，支持臺灣團隊參與APAP及ISPA兩大年會已逾10年，年會可做為展示臺灣表演藝術的重要國際櫥窗，今年結合國家級場館品牌、ISPA臺灣夥伴計畫，以及已收錄66支臺灣團隊資訊的數位目錄，持續深化臺灣在國際專業年會的能見度，並培力表演藝術行政人才與國際接軌。
河床劇團沉浸式作品《之間》及滯留島舞蹈劇場舞作《永動城市》，雙雙入選2026年ISPA紐約年會新作提案單元。（團隊提供）
頑劇場、一公聲藝術、二律悖反協作體、微光製造等團隊，將在紐文中心及臺中歌劇院、衛武營帶領下赴紐約參與APAP年會。（團隊提供）
