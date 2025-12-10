臺灣土雞饗宴競賽 17隊好手各顯創意料理

臺灣土雞創意饗宴料理競賽。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.10）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪、郭政隆／嘉義市報導】2025年臺灣土雞創意饗宴料理競賽，12/10日在蘭潭校區動物產品研發推廣中心前舉行，這項旨在推廣國產土雞產業、提升社會大眾對土雞料理的了解與喜愛，由農業部指導、中華民國禽肉行銷發展協會主辦、嘉義大學動物科學系執行，共匯聚全臺高中職與大專校院共17隊料理好手，以「國產土雞」為核心，端出融合傳統、創新與跨界概念的創意料理，展現土雞在飲食文化中的多元可能。

在來自全臺17所高中職與大專校院隊伍決賽的同時，並同步舉辦產業展售與品牌交流，邀集12家優質土雞品牌設攤，包括元進莊企業、雞大王、御田食品、興禽食品、凱馨實業、台灣福基畜牧、三金農業科技、奔跑蛋、元榆牧場、大成長城鹿野土雞、安德魯紳、八方行食品等展售，並提供試吃，呈現從產地到餐桌的完整產業鏈特色，也讓民眾能近距離了解國產土雞產品，強化產業與消費者的互動。

嘉大動物科學系陳祥良助理教授表示，今年競賽聚焦國產土雞的多元風味與創意應用，涵蓋「土雞創意料理」、「創新風味設計」及「文化與地域特色結合」等方向，參賽隊伍以加工概念為基礎，融合現代飲食潮流，設計兼具色香味與市場潛力的料理，展現國產土雞食材在創新料理與食品開發上的無限可能。

本次競賽邀請六位專家擔任評審，包括東海大學畜產與生物科技學系榮譽教授吳勇初、食品工業發展研究所產品與製程研發中心副主任黃書政、畜產試驗所組長陳文賢、中華肉品協會理事長黃存后、全國大飯店行政總主廚李坤昌，以及羽笠餐館負責人兼主廚梁翌修，以專業眼光確保競賽公平與品質；同時為推動產學合作與產業鏈結，活動特別安排「競賽選手產品品評與媒合交流」，邀請食品企業與通路商品評作品，開啟未來合作與商品化機會，協助將創意從比賽舞台延伸至市場，提升國產土雞品牌能見度與應用價值。