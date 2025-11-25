臺灣地位的歷史迷霧：二戰遺留與美中臺話語權博弈／魯云湘

魯云湘（亞太安全與戰略研究人員）

在當今臺海地區緊張的局勢下，臺灣的法律與政治地位，又再次成為全球焦點。這得回到第二次世界大戰後關鍵文件：開羅宣言、波茨坦公告、舊金山和約與台北和約，並檢視它們，是如何被各方詮釋為話語權工具。

中國大陸強調，這些文件證明臺灣「回歸」為戰後秩序一部分；而美國與臺灣，則主張其僅為政治宣示，未決定最終主權。透過檢視最新研究與官方聲明，這場「三角敘事」的本質：中華人民共和國（PRC）、中華民國（ROC）與國際主流觀點，讓該議題的衝突，不僅是歷史遺留，更是當代地緣政治博弈的核心。

回溯至 2025 年 9 月，美國在臺協會（AIT）在當時發表聲明，指出開羅宣言、波茨坦公告與舊金山和約，均未決定臺灣最終地位，並批評中國大陸「試圖重塑二戰歷史」以施壓臺灣。此聲明反映美國長期政策，但 AIT 刻意忽略 1952 年中華民國與日本簽署的台北和約（中日和約），這一「選擇性省略」與臺灣內部部分否定該和約者的邏輯一致：「避免條約文本鎖死主權主張，保留外交彈性空間。」在戰後秩序敘事競逐中，「臺灣地位未定論」重新浮現，成為美中臺三方拉鋸的戰場。

開羅宣言（1943年）與波茨坦公告（1945年）兩份文件，被中國大陸視為臺灣「回歸」的法理基礎，但其性質僅為戰時同盟國的政治意圖宣示，無批准程序，無法自行達成主權移轉。真正的法律拘束力源於日本在《降伏文書》中接受波茨坦公告條款，確認放棄臺澎主權；然而，這並未產生將主權直接移轉給中國的法律效果。畢竟， 1945 年的「中國」，指的是中華民國，PRC 未參與二戰（當時尚未建國），國際法上無自動承繼戰勝國地位。 北京的敘事因此更偏政治性，而非嚴格法律延續。國際學者和分析家常強調，這些宣言「非條約」，僅為意圖聲明。

1951 年舊金山和約第二條規定，日本放棄臺灣、澎湖的一切權利，但未指明受領國，形成臺灣主權未指定的法律真空。中國（ROC / PRC）未受邀簽署，這是東亞戰後秩序的最大矛盾，導致臺北與北京各說各話。台北和約雖重申日本放棄，但其國際承認度因日本 1972 年承認 PRC 而下降。

由此可見，PRC 的邏輯為：中國為戰勝國、開羅 / 波茨坦確認回歸、PRC 為合法政府，故臺灣回歸戰後秩序一部分。然而，此論述存在三大法律灰色地帶：首先，PRC 並未參與二戰（1949 年 10 月成立）；其次，戰勝國地位不等於領土主權的自動取得；最後，國家繼承並不等同於政府繼承。例如，PRC 常引用聯合國大會第 2758 號決議（1971 年）來強化其繼承地位，該決議承認 PRC 為中國在聯合國的唯一代表，但並未提及臺灣主權或領土歸屬，國際學者指出這是 PRC 對決議的擴張解釋。

因此，習近平主席於 11 月與川普總統的通話中，重申臺灣回歸為二戰後秩序關鍵，並強調中美的二戰合作。此策略將臺灣問題包裝為「未竟戰後安排」，讓美國道德難反駁。但此僅為政治宣傳，而非嚴格的國際法解釋。

而美國承認開羅 / 波茨坦角色、ROC 於 1945 年接管事實、PRC 為中國代表，但不承認臺灣屬 PRC 或二戰條款等同主權移轉。例如，美國的一中政策明確指出臺灣地位未定，且不承認 PRC 對臺灣的主權主張，這反映在 1979 年《臺灣關係法》中，強調美國對臺灣安全的承諾。AIT 不提台北和約，以維持一中政策模糊度，避免承認 ROC 主權。

此外，日本承認 PRC 為中國代表並放棄臺灣主權，但對臺灣的最終歸屬不予評論；尤其是 1972 年後，視《台北和約》失效，形成「法律有效但國際沉默」的尷尬局面。此種「策略性沉默」旨在避免激怒北京，同時維持與華府的協調。因為，日本永遠不會公開說出臺灣主權歸誰，因為那會立刻影響其對中、對美、對臺的三邊關係。

綜觀上述分析，臺灣地位在國際法上確立了三大事實：一、日本依和約放棄臺澎主權；二、主權歸屬在條文中未定，留有法律模糊空間；三、ROC 自 1945 年起行使有效統治，成為國際社會認知現狀的基礎。這第三點特別符合 1933 年蒙特維多公約的國家要素標準，包括永久人口、界定領土、政府及與他國交往能力，儘管臺灣的正式承認有限，但其事實國家地位廣受國際法學者肯定。

這種「法律未定」與「政治實控」的落差，恰恰為各方提供了各自表述的空間，形成了當前臺海問題的「三角敘事」博弈：

PRC 採取的是「繼承路徑」，主張從戰勝國地位連結至波茨坦公告，再延伸至主權繼承；ROC 則側重「統治路徑」，同樣基於戰勝國地位，但強調 1945 年後的有效管轄；而國際社會主流維持「未定路徑」，主張主權依和約未定，現狀不容片面改變。這三者在法理與政治現實間的激烈拉鋸，即是當前地緣政治僵局的根源。

總之，臺灣問題並非二戰的「定論」，而是戰後秩序的複雜「遺留」。北京試圖透過二戰敘事來正當化其統一目標，但回歸國際法層面，文件性質非主權移轉工具、中國缺席舊金山和會、以及美國維持的戰略模糊，皆是不爭的事實。這場延續八十年的敘事戰，正深刻地塑造著東亞的未來秩序。

然而，呼籲各方依國際法對話，或許只是理想。如今美中兩大強權，為了自身的政治與國家利益，究竟能將其他國家與政權犧牲至何種程度？這或許才是隱藏在歷史文件與法律條文背後，最值得深思的現實。

歸根究底，在這場話語權的爭奪戰中，臺灣必須清醒地認識到：在美中強權追求絕對利益的邏輯下，任何國家或政權都可能面臨被犧牲的風險。如何在歷史的迷霧與大國的夾縫中，確保自身不淪為強權交易的籌碼，才是臺灣真正的生存考驗。（照片示意圖，本報資料照）