臺灣塗鴉藝術登長灘街頭 展現文化軟實力

Bamboo Yang、Huntz Liu與所有創作者於開幕典禮合影（駐洛杉磯臺灣書院提供）

長期在洛杉磯發展的塗鴉藝術家Huntz Liu，以剪裁分層的紙張為創作發想（駐洛杉磯臺灣書院提供）

活躍於高雄街頭的塗鴉藝術家Bamboo Yang，首度受邀到洛杉磯進行塗鴉創作（駐洛杉磯臺灣書院提供）

臺灣塗鴉藝術家Bamboo Yang（楊惟竹）及Huntz Liu（劉懷漢）受邀參加2026長灘塗鴉藝術節（LONG BEACH WALLS），進駐長灘進行巨幅壁畫創作，Bamboo Yang，首度受邀至洛杉磯創作，他所繪製的牆面位於海濱的彩虹潟湖畔（Rainbow Lagoon），因此以天鵝構思，使壁畫與地景融為一體；長期旅居洛杉磯的Huntz Liu，擅長以剪裁分層的紙張為創作發想，探索事物起源與生成，傳達身為移民背景不斷演變的世界觀及創作形式，這2件作品會在長灘會議中心及長灘巨蛋附近建築牆面展示至少1年。

文化部駐洛杉磯臺灣書院與2026長灘塗鴉藝術節（LONG BEACH WALLS）暨ART RENZEI藝術節主辦單位Creative Class Collective攜手合作，邀請我國兩位藝術家進行創作，駐洛杉磯臺灣書院表示，街頭藝術為洛杉磯地區的重要文化象徵，就連2028洛杉磯奧運（LA28）的官方動態標誌，也邀請多位美西塗鴉藝術家共同創作。而長灘塗鴉藝術節更是獲得全球指標性街頭藝術組織WORLD WIDE WALLS官方授權的年度盛事，是全球街頭藝術家可望登上的重要平臺，期盼藉由本次合作，將臺灣藝術生命力及文創軟實力融入長灘市的街頭風景中。