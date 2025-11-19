臺灣壓力指數高居全球第2！醫：嚴重恐影響血壓波動
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】入冬是心血管疾病好發季節！現代人生活步調緊湊、壓力沉重，是心血管問題的隱形推手，台中慈濟醫院心臟血管外科鄭伊佐醫師提醒民眾需認識心血管疾病的危險訊號，呼籲從轉換壓力到維持心力，強調「穩定」與「預防」的重要。
臺灣壓力指數高居全球第2 嚴重恐影響血壓波動
鄭伊佐醫師表示，根據統計顯示，臺灣壓力指數高居全球第2，更有96％的臺灣受訪者表示正處於壓力狀態。「血流就像水流，壓力太高會爆管，忽高忽低也會損壞。」若長期忽視壓力與血壓波動，容易導致血管內膜破裂，引發主動脈剝離等急重症。研究指出，急性升主動脈剝離若未及時手術，24小時內死亡率高達五成。
「每天趕時間，卻忘了心臟也需要休息。」鄭伊佐醫師提醒，情緒緊繃、焦慮與長期睡眠不足，都會造成血壓波動與自律神經失衡。許多人在工作壓力下出現胸悶、心悸，卻自以為只是疲勞。他強調這可能是血管過度收縮或血壓上升的警訊！他鼓勵大家學習放慢步調、練習深呼吸、培養放鬆習慣，「轉化壓力為心力，讓心臟有喘息的空間」。生活節奏放緩，血壓自然趨於穩定，心血管也會更健康。
「地中海飲食」與素食生活 降低心血管疾病風險
情緒調適外，鄭伊佐醫師指出，改變飲食結構是預防心血管疾病的重要關鍵。他推薦「地中海飲食」與素食生活，強調多攝取全穀類、蔬果、堅果與植物油脂，減少紅肉與高鹽、高油食物。飲食改變能改善血管內皮功能、降低膽固醇，有助於維持血壓穩定。他也以慈濟醫療財團法人執行長林俊龍的研究進一步說明，長期素食者的血脂與罹患心血管疾病風險顯著低於葷食者，顯示素食是照顧心血管的好選擇。
養成規律運動習慣也是守護心血管健康的重要因素，鄭伊佐建議，每周至少五天、每天30分鐘的有氧活動，如快走、游泳或騎腳踏車。他表示，規律運動能增加好的膽固醇（HDL），幫助清除血管垃圾，讓血液流得更順。
三高、糖尿病或有心臟病史者 務必持續監測血壓及服藥
隨著季節改變，氣溫驟降讓血管收縮、血壓升高，心肌梗塞與中風風險也隨之上升。鄭伊佐醫師特別提醒，冬季清晨氣溫最低，是血壓波動最大的時段，建議起床後先暖身再外出；患有三高、糖尿病或有心臟病史的人，更應持續監測血壓與服藥，不可間斷。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66806
