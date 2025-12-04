臺灣大學代表隊勇奪國際學生叢集競賽總冠軍

SC大會頒發總冠軍給臺灣大學代表隊，包括資工系大學部劉軒齊、顏佐霏、鄒睿謙、杜冠勳，電機系大學部金家逸、王維勤及學生教練黃恩明、李佳樺，右五為指導教授李濬屹。（圖：國研院提供）

▲SC大會頒發總冠軍給臺灣大學代表隊，包括資工系大學部劉軒齊、顏佐霏、鄒睿謙、杜冠勳，電機系大學部金家逸、王維勤及學生教練黃恩明、李佳樺，右五為指導教授李濬屹。（圖：國研院提供）

在美國聖路易舉行的2025年國際超級電腦年會（SC25）中，國立臺灣大學代表隊在國家實驗研究院國家高速網路與計算中心的全力支持下，首次參賽即在全球最高規格的學生叢集競賽（SCC）中脫穎而出，勇奪總冠軍，充分展現臺灣在高效能運算（HPC）教育與實作能力上的堅強競爭力。

廣告 廣告

本屆SCC共有八所世界頂尖大學隊伍參賽，包括瑞士蘇黎世聯邦理工學院、美國加州大學聖地牙哥分校、新加坡南洋理工大學、美國德州農工大學等國際強隊，多數具備多年豐富的參賽經驗與充足的硬體資源支援。臺灣大學代表隊雖為首次參賽，面對資深勁旅仍展現出色的系統建置、應用程式最佳化，以及團隊協作能力，在嚴格的10KW功耗限制下，最終技壓群雄，奪得總冠軍。

本屆SCC競賽項目橫跨傳統高效能運算與現代人工智慧應用，涵蓋多項關鍵基準測試與應用挑戰，包括作為全球TOP500排名依據的HPL（High Performance Linpack）雙精度浮點效能測試、反映現代AI工作負載需求的HPL-MxP（混合精度Linpack），以及衡量機器學習系統效能的基準測試MLPerf。臺灣大學代表隊在HPL及MLPerf 兩項測試中皆取得最高分，且大幅領先第二名隊伍。精心建置的四節點叢集系統，採用技嘉科技G494-ZB4伺服器，搭載NVIDIA H200 NVL GPU、AMD EPYC 9655C處理器、美光高速記憶體及Solidigm企業級固態硬碟，以高密度、高互連、高效率的架構，在生成式AI與高效能運算工作負載上展現頂尖效能，技壓群雄。

應用部分則聚焦於科學模擬與系統行為建模，包括榮獲Gordon Bell獎肯定的「Exascale Climate Emulator」氣候模擬模型，其以超過300億筆氣溫資料訓練，挑戰團隊在平行矩陣處理與模擬精準度上的綜合能力；而Structural Simulation Toolkit（SST）則為一款不依賴GPU加速的模擬工具，要求參賽隊伍深入理解系統微架構與軟硬體互動。此外，競賽亦包含了「Reproducibility Challenge」和「Mystery」隱藏題。臺灣大學代表隊在這四項應用項目上表現卓越，展現出色的系統思維與問題解決能力。許多參賽隊伍因時間與資源限制未能完成所有測試項目，臺大團隊卻能在嚴格的功耗限制下，兼顧多項應用程式的排程最佳化、系統穩定性、除錯能力，並在高壓環境中展現軟硬體協同最佳化的深厚實力，充分展現團隊的全方位技術能力與臨場應變素質。

帶隊指導的臺灣大學資訊工程學系李濬屹教授表示：「這座獎盃不只是屬於臺大，更是屬於整個臺灣高效能運算教育社群的共同成果。」他指出，超級電腦技術的應用範圍極為廣泛，從人工智慧、量子運算到科學模擬，高效能運算能力已成為國家競爭力的重要指標。臺灣在這個領域的人才培育與資源投入相對有限，希望能透過這次競賽成果，鼓勵更多臺灣學生投入高效能運算領域，為臺灣的科技發展注入新動能。

李濬屹教授強調：「這次能夠獲得總冠軍，首先要感謝國研院國網中心長期以來對學生的大力支持與栽培。從安排教育訓練，到協助媒合實作設備與運算資源，國網中心都給予我們最堅實的後盾。此外，也特別感謝Gigabyte技嘉科技、AMD、NVIDIA等產業夥伴提供頂尖硬體設備、技術指導與人力支援，以及臺灣大學電機資訊學院、資訊工程學系、電機工程學系提供機票與相關經費贊助。」這是臺大首次參加國際級學生叢集競賽，團隊成員多數是從去年修習平行程式設計課程的學生中挑選出來，雖然缺乏實戰經驗，但同學們充滿熱情與學習動力，才能把握住這次難得的國際級競賽機會。