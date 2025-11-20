臺灣奧斯卡代表作赴洛杉磯放映 攜手 AWFF、美國電影中心強化北美宣傳

《左撇子女孩》於亞洲國際電影節放映，現場座無虛席。（文策院提供）

為協助代表臺灣角逐奧斯卡的三部電影作品進行國際宣傳曝光、提升臺片在好萊塢與北美市場的能見度，文化內容策進院（文策院）今年11月將宣傳重心推向洛杉磯。文策院自11月11日至20日與「亞洲國際電影節」（Asian World Film Festival, AWFF）合作放映臺灣代表片《左撇子女孩》、實景短片《A面：我的一天》及紀錄片《由島至島》，16日並與「美國電影中心」（American Cinematheque）共同舉辦兩部作品的加映場。

映後的交流酒會與座談現場吸引多位專業影評人、奧斯卡投票委員與影視產業意見領袖到場，與臺灣導演深度互動，氣氛熱絡。其中特別受到矚目的，是《左撇子女孩》主演葉子綺獲頒AWFF「雪豹新星獎」，讓臺灣作品在影展期間一舉拉高關注度。

《左撇子女孩》影人出席亞洲國際電影節映後座談，左起：製片西恩 · 貝克、演員馬士媛、葉子綺以及導演鄒時擎。（文策院提供）

文策院董事長王時思表示，臺灣電影為角逐奧斯卡，在「多倫多國際影展」後再前進「亞洲國際電影節」，這是臺灣電影再度於北美重要影展登場，且在國際宣傳上，文策院和熟悉當地電影產業生態的專業夥伴「美國電影中心」合作，最大化北美宣傳效益，希望有效帶動臺灣作品進軍奧斯卡的機會。

《左撇子女孩》葉子綺獲頒 AWFF「雪豹新星獎」，可愛對談令全場融化。（文策院提供）

三部臺片齊聚洛杉磯 「臺灣電影日」引爆國際關注

影展期間，文策院與亞洲國際電影節合作舉辦「臺灣電影日」（Focus on Taiwan），放映代表臺灣角逐2026年奧斯卡最佳國際影片獎的電影《左撇子女孩》（Left-Handed Girl），以及兩部具備奧斯卡入圍資格的作品—實景短片《A面：我的一天》（Side A: A Summer Day）與紀錄片《由島至島》（From Island to Island）。

《左撇子女孩》導演鄒時擎與《A面：我的一天》導演温景輝皆以「家庭」為核心創作，現場的映後對談，也引起觀眾深度共鳴。温景輝導演感性表示，家是緊密的關係，「像我們家一直吵架，但不是因為我們討厭對方，而是因為那無法說出口的愛，只能透過行動表達。」鄒時擎導演也說，自己覺得最日常的主題，像是家庭，「最在地也最國際，可以讓大家有共鳴。」負責剪接《左撇子女孩》的奧斯卡最佳導演西恩·貝克（Sean Baker）大讚：「這部電影是一封我們給臺灣的情書，也很高興鄒導把充滿臺灣獨特魅力的夜市介紹給我。」而片中的新人葉子綺，因獲頒亞洲國際電影節「雪豹新星獎」，現場的國際影迷同聲祝賀，期待葉子綺與馬士媛兩位潛力新人帶來更多好作品。

《左撇子女孩》由導演鄒時擎與製片西恩・貝克共同編劇，作為寫給台灣的一封情書。（文策院提供）

臺灣影像走進好萊塢 紀錄片映後座談引起國際回聲

16 日，文策院和「美國電影中心」合作放映《A面：我的一天》及《由島至島》，也舉辦映後座談。《由島至島》的導演廖克發說，片中呈現了二戰時期，日本軍隊與臺灣、南洋、澳洲等地華人充滿傷痕的歷史記憶，「我把殘酷的事實呈現給大家，也想和大家一起思考，我們還能做什麼？」他真摯期盼，此片能引起臺灣的社會對話，也讓國際見證臺灣的韌性。

《A面：我的一天》導演温景輝（左）編劇陳宥升（右）現身亞洲國際電影節紅毯。（文策院提供）

《由島至島》導演廖克發於映後座談分享紀錄片創作歷程。（文策院提供）

「亞洲國際電影節」每年11月在美國洛杉磯舉行，聚焦亞洲各國奧斯卡參賽影片，協助亞洲電影與好萊塢產業連結；「美國電影中心」致力於推廣電影藝術與保存影像文化，長期與奧斯卡學院及好萊塢產業保持緊密合作。本次洛杉磯放映為臺灣電影衝刺奧斯卡的重要布局，深化與北美影壇的連結。

