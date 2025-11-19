臺灣奧斯卡參賽作品赴洛杉磯放映 與AWFF、美國電影中心合作 拓展北美宣傳
【記者蔡富丞/綜合報導】為協助代表臺灣角逐奧斯卡的三部電影作品進行國際宣傳曝光，提升臺片在好萊塢及北美市場的能見度，文化內容策進院（文策院）在 11 月 11 日至 20 日位於美國洛杉磯的「亞洲國際電影節（Asian World Film Festival, AWFF）」與大會合作放映，包含臺灣代表片《左撇子女孩》、實景短片《A面：我的一天》、紀錄片《由島至島》，並在 16 日與「美國電影中心（American Cinematheque）」合作放映《A面：我的一天》和《由島至島》，映後的交流酒會及座談現場，專業影評人、奧斯卡投票委員及產業意見領袖與導演等互動氣氛熱絡、深度交流，臺灣影人與作品皆獲矚目。《左撇子女孩》片中的新人葉子綺，更於現場獲頒亞洲國際電影節「雪豹新星獎」，一舉帶動臺灣作品整體氣勢，引爆關注。
文策院董事長王時思表示，臺灣電影為角逐奧斯卡，在「多倫多國際影展」後再前進「亞洲國際電影節」，這是臺灣電影再度於北美重要影展登場，且在國際宣傳上，文策院和熟悉當地電影產業生態的專業夥伴「美國電影中心」合作，最大化北美宣傳效益，希望有效帶動臺灣作品進軍奧斯卡的機會。
影展期間，文策院與亞洲國際電影節合作舉辦「臺灣電影日」（Focus on Taiwan），放映代表臺灣角逐 2026 年奧斯卡最佳國際影片獎的電影《左撇子女孩》（Left-Handed Girl），以及兩部具備奧斯卡入圍資格的作品——實景短片《A面：我的一天》（Side A: A Summer Day）與紀錄片《由島至島》（From Island to Island）。
《左撇子女孩》導演鄒時擎與《A面：我的一天》導演温景輝皆以「家庭」為核心創作，現場的映後對談，也引起觀眾深度共鳴。温景輝導演感性表示，家是緊密的關係，「像我們家一直吵架，但不是因為我們討厭對方，而是因為那無法說出口的愛，只能透過行動表達。」鄒時擎導演也說，自己覺得最日常的主題，像是家庭，「最在地也最國際，可以讓大家有共鳴。」負責剪接《左撇子女孩》的奧斯卡最佳導演西恩·貝克（Sean Baker）大讚：「這部電影是一封我們給臺灣的情書，也很高興鄒導把充滿臺灣獨特魅力的夜市介紹給我。」而片中的新人葉子綺，因獲頒亞洲國際電影節「雪豹新星獎」，現場的國際影迷同聲祝賀，期待葉子綺與馬士媛兩位潛力新人帶來更多好作品。
16 日，文策院和「美國電影中心」合作放映《A面：我的一天》及《由島至島》，也舉辦映後座談。《由島至島》的導演廖克發說，片中呈現了二戰時期，日本軍隊與臺灣、南洋、澳洲等地華人充滿傷痕的歷史記憶，「我把殘酷的事實呈現給大家，也想和大家一起思考，我們還能做什麼？」他真摯期盼，此片能引起臺灣的社會對話，也讓國際見證臺灣的韌性。
「亞洲國際電影節」每年 11 月在美國洛杉磯舉行，聚焦亞洲各國奧斯卡參賽影片，協助亞洲電影與好萊塢產業連結；「美國電影中心」致力於推廣電影藝術與保存影像文化，長期與奧斯卡學院及好萊塢產業保持緊密合作。本次洛杉磯放映為臺灣電影衝刺奧斯卡的重要布局，深化與北美影壇的連結。
其他人也在看
烏用美援ATACMS 深入打擊俄境
記者賴名倫／綜合報導 烏克蘭軍方18日宣布使用美製「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）深入打擊俄國境內目標，並稱此為重大進展。 軍聞網站「The War Z青年日報 ・ 2 小時前
NTSO 80週年團慶音樂會《水藍，陳毓襄與國臺交》登場 北歐之聲、臺灣新章 呈現從歷史走向未來的音樂風景
NTSO 80週年團慶音樂會《水藍，陳毓襄與國臺交》登場 北歐之聲、臺灣新章 呈現從歷史走向未來的音樂風景 【 […]民眾日報 ・ 41 分鐘前
青龍電影獎2025／玄彬、孫藝真夫妻連拿影帝后！《徵人啟弒》奪6獎大贏家！直播平台、完整得獎名單不斷更新
南韓三大電影獎之一，第46屆青龍電影獎於11/19晚間登場。今年由國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍最多，包括男主角李炳憲、女主角孫藝真、導演朴贊郁以及男女配角獎等共12個獎項，成為入圍大贏家，最後成功抱回最優秀作品獎、女主角、導演、男配角等6項大獎。影帝由《哈爾濱》玄彬拿下，他與妻子孫藝真在典禮上相鄰而坐，得知對方得獎互相給予擁抱，並在台上感謝對方，畫面超甜！2025青龍電影獎完整得獎名單、頒獎典禮時間地點、入圍看點、直播平台一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 3 週前
青龍獎》甜慘了！玄彬同框孫藝珍一起拿獎 羞喊：今天很幸福
韓國年度盛事「第46屆青龍電影獎」在今（19日）隆重登場。稍早頒發人氣獎，邀請孫藝珍、玄彬夫婦以及潤娥、朴珍榮上台共同領取致詞。結果外界焦點全部放在孫藝珍、玄彬夫婦，這也是他們繼2020年《百想藝術大賞》結婚後首度同台，把大家通通閃瞎。中時新聞網 ・ 4 小時前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 1 天前
返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情
歌手楊宗緯在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角後，又以一曲《洋蔥》紅遍大街小巷，近年他將事業重心轉往中國大陸，8月因摔落舞台返台休養，不料卻被爆出是「惡鄰居」；不僅占用公共空間、破壞公物，家人還隨地便溺，行為引起鄰里不滿。而在新聞爆出後，楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
籃籃首發聲「沒發覺被胡瓜誤觸胸部」 被爆有男友急澄清
胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，引起網友討論，小禎19日受訪時，坦言爸爸心情有受到影響，還脫口說出籃籃有男朋友一事，跟籃籃男友很熟。對此，籃籃透過經紀公司回應，強調自己目前單身。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
「邱澤前女友」結婚7年爆婚變！唐嫣1舉動曝端倪 網驚：真離了
女星唐嫣過去與邱澤有過一段戀情，後來與羅晉合作《錦綉未央》假戲真做，2018年結婚後育有一女。豈料，近日網路上卻瘋傳兩人早已離婚。如今又有網友發現，唐嫣名下7家企業已經註銷，而羅晉名下也僅剩羅晉（上海）影視文化工作室仍在營運，夫妻倆已無任何商業版圖交集。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
胡瓜遭控襲胸籃籃「心情低落」 小禎曝私下交情：我是大義滅親型
小禎19日出席保養品牌10週年記者會，爸爸胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，被網友炎上，她表示有和爸爸通電話，不曉得為何事情會變成這樣，因為胡瓜真的把籃籃當作乾女兒，跟籃籃男友也熟識，「但如果籃籃覺得不舒服，我也完全支持她，我是屬於大義滅親型 。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前
《派遣女醫》男星娶重慶妻！突表態：永遠支持一個中國
《派遣女醫》男星娶重慶妻！突表態：永遠支持一個中國EBC東森娛樂 ・ 1 天前
MLB／誰是大谷翔平？歐尼爾認原本不認識 聽到年薪嚇傻以為「搞錯了」
道奇日籍巨星大谷翔平用「二刀流」身手風靡全球，不料NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）竟在節目上坦言原本不清楚這位4屆年度MVP是誰，直到有天他不小心發現大谷是位握有10年7億身價的球員，才意識到大谷的影響力有多巨大，甚至還直呼聽到這個薪水以為「搞錯了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陶晶瑩親向范姜彥豐致歉！認了「錯誤判斷」直播親揭２人私訊對話
資深主持人陶晶瑩近日因評論粿粿與范姜彥豐婚變事件，再度成為話題焦點。她先前在節目中提到，范姜彥豐於「天后闆妹」直播時飲用名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，還微笑稱「好喝」，讓她直言這舉動恐被誤解為「拿婚姻傷口開玩笑」，對形象不利。此番言論引發外界兩極反應，陶晶瑩今（18日）也於節目中主動道歉，並親自范姜彥豐傳訊致歉，坦言：「我做了錯誤的判斷。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了
林志玲向來被封為「台灣第一名模」，但這組照片中展現的氣場與狀態，完全超越大家對她的想像。畫面裡，她穿上 VALENTINO 的裸膚色亮片禮服，點點光芒像是被灑上一層細緻星層，每一個動作都散發溫柔又純淨的仙氣。裙襬傾瀉地面，彷彿只要靜靜坐著，就能拍出雜誌封面。而她手上...styletc ・ 1 天前
周杰倫突喊「我受夠了」！ 連發6限動怒這1點：真的把人逼瘋
天王周杰倫近來在製作新專輯，同時煩惱尋找錄音室一事。他17日一連在IG發布6則限動，怒揭創作心聲，大嘆：「我覺得有點受夠了，完美主義真的會把人逼瘋！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
劉品言生了！曝女兒「衝著漂亮來的」連晨翔秒告白
劉品言19日正中午報喜，平安生下女兒，還告白了老公連晨翔：「謝謝你一直都在，在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮。」老公連晨翔則是告白：「我好愛妳們，最大願望就是妳們兩位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？EBC東森娛樂 ・ 1 天前
2025全球最受歡迎韓國演員排行榜出爐！李敏鎬奪冠、宋慧喬第三居女演員之首
韓國文化產業振興院於日前發布的《2025 韓流白皮書》中，公布了「全球最受歡迎韓國演員」排行榜 Top10，根據調查結果，「韓劇男神」李敏鎬以極高的人氣再度奪冠，從這份榜單可看出，男性演員在全球市場仍具壓倒性人氣，而女性演員中以宋慧喬、全智賢與 IU 最具國際代表性。bella儂儂 ・ 1 天前
霍建華新劇《他為什麼依然單身》！毒舌金句狂輸出：「成熟的人要麼學會讚美，要麼學會閉嘴」
霍建華新劇《他為什麼依然單身》！毒舌金句狂輸出：「成熟的人要麼學會讚美，要麼學會閉嘴」造咖 ・ 15 小時前