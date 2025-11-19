臺灣奧斯卡參賽作品赴洛杉磯放映 與AWFF、美國電影中心合作 拓展北美宣傳

【記者蔡富丞/綜合報導】為協助代表臺灣角逐奧斯卡的三部電影作品進行國際宣傳曝光，提升臺片在好萊塢及北美市場的能見度，文化內容策進院（文策院）在 11 月 11 日至 20 日位於美國洛杉磯的「亞洲國際電影節（Asian World Film Festival, AWFF）」與大會合作放映，包含臺灣代表片《左撇子女孩》、實景短片《A面：我的一天》、紀錄片《由島至島》，並在 16 日與「美國電影中心（American Cinematheque）」合作放映《A面：我的一天》和《由島至島》，映後的交流酒會及座談現場，專業影評人、奧斯卡投票委員及產業意見領袖與導演等互動氣氛熱絡、深度交流，臺灣影人與作品皆獲矚目。《左撇子女孩》片中的新人葉子綺，更於現場獲頒亞洲國際電影節「雪豹新星獎」，一舉帶動臺灣作品整體氣勢，引爆關注。

文策院董事長王時思表示，臺灣電影為角逐奧斯卡，在「多倫多國際影展」後再前進「亞洲國際電影節」，這是臺灣電影再度於北美重要影展登場，且在國際宣傳上，文策院和熟悉當地電影產業生態的專業夥伴「美國電影中心」合作，最大化北美宣傳效益，希望有效帶動臺灣作品進軍奧斯卡的機會。

影展期間，文策院與亞洲國際電影節合作舉辦「臺灣電影日」（Focus on Taiwan），放映代表臺灣角逐 2026 年奧斯卡最佳國際影片獎的電影《左撇子女孩》（Left-Handed Girl），以及兩部具備奧斯卡入圍資格的作品——實景短片《A面：我的一天》（Side A: A Summer Day）與紀錄片《由島至島》（From Island to Island）。

《A面：我的一天》導演温景輝（左）編劇陳宥升（右）現身亞洲國際電影節紅毯。

《左撇子女孩》導演鄒時擎與《A面：我的一天》導演温景輝皆以「家庭」為核心創作，現場的映後對談，也引起觀眾深度共鳴。温景輝導演感性表示，家是緊密的關係，「像我們家一直吵架，但不是因為我們討厭對方，而是因為那無法說出口的愛，只能透過行動表達。」鄒時擎導演也說，自己覺得最日常的主題，像是家庭，「最在地也最國際，可以讓大家有共鳴。」負責剪接《左撇子女孩》的奧斯卡最佳導演西恩·貝克（Sean Baker）大讚：「這部電影是一封我們給臺灣的情書，也很高興鄒導把充滿臺灣獨特魅力的夜市介紹給我。」而片中的新人葉子綺，因獲頒亞洲國際電影節「雪豹新星獎」，現場的國際影迷同聲祝賀，期待葉子綺與馬士媛兩位潛力新人帶來更多好作品。

《由島至島》導演廖克發於映後座談分享紀錄片創作歷程。

16 日，文策院和「美國電影中心」合作放映《A面：我的一天》及《由島至島》，也舉辦映後座談。《由島至島》的導演廖克發說，片中呈現了二戰時期，日本軍隊與臺灣、南洋、澳洲等地華人充滿傷痕的歷史記憶，「我把殘酷的事實呈現給大家，也想和大家一起思考，我們還能做什麼？」他真摯期盼，此片能引起臺灣的社會對話，也讓國際見證臺灣的韌性。

「亞洲國際電影節」每年 11 月在美國洛杉磯舉行，聚焦亞洲各國奧斯卡參賽影片，協助亞洲電影與好萊塢產業連結；「美國電影中心」致力於推廣電影藝術與保存影像文化，長期與奧斯卡學院及好萊塢產業保持緊密合作。本次洛杉磯放映為臺灣電影衝刺奧斯卡的重要布局，深化與北美影壇的連結。