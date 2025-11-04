臺灣女作家書寫軌跡 王鈺婷開講

國立臺灣圖書館昨（四）日表示，積極推廣臺灣學，日前舉辦「臺灣學系列講座」，邀國立清華大學臺灣文學研究所王鈺婷教授，以「跨域女聲：臺灣女作家的文本行旅與身體旅行」為題，帶領民眾深入探索郭良蕙、聶華苓與陳若曦等臺灣女性作家書寫軌跡與地緣流動。

王教授首先以郭良蕙作家《心鎖》事件為例，說明該作品因描寫女性婚後情慾而遭查禁，引發文壇激烈爭議；然而在香港，《心鎖》獲得文化界聲援，並成為摩登女郎形象代表，展現女性在性別與政治交織下能動性，郭作家在香港也持續創作，並跨足電影與報刊領域，成為臺港文化交流重要人物。

聶華苓作家《桑青與桃紅》因政治敏感在臺灣遭腰斬，卻在香港《明報月刊》完整連載，於一九七六年出版全球首版。王教授指出，該作品以女性離散文學為核心，描寫主角桑青在中國、臺灣、美國間流亡與人格分裂，映射女性主體在家國認同與政治壓迫下複雜處境。而該作品在香港出版，反映出當時臺灣在戒嚴時期與冷戰格局下，香港文學場域的開放與包容性。

此外，王教授也提及陳若曦作家在文革後移居香港，以作品如《尹縣長》反映底層女性思想掙扎與社會現實，進一步拓展臺灣女性文學視野。王教授強調，臺港文學互動不僅是文本流轉，更是文化記憶與歷史對話展現。

國臺圖將於十一月十二日邀請紐西蘭坎特伯里大學全球文化與語言學系吳家榮副教授，主講「再論華語語系書寫:南方論述的臺灣實踐」。