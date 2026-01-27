臺灣好行評比出爐 選出8家績優推動單位與客運業者

記者古可絜／臺北報導

交通部觀光署致力推行「臺灣好行」景點接駁服務，提供國內外自由行旅客低碳且友善的大眾運輸旅遊服務，串聯全臺主要觀光景點與各大交通樞紐。114年度臺灣好行評鑑結果於今（27）日正式出爐，在推動單位部分，一般類型路線推動單位第1名由推動皇冠北海岸線的北海岸及觀音山國家風景區管理處拔得頭籌，該管理處串聯北海岸18個人氣景點，推出多款主題套票，並結合自行車旅遊，充分呈現路線特色

114年度臺灣好行評鑑共計31個推動單位及40家客運業者參加評選，分別選出8家績優推動單位與客運業者，及獎勵2家服務品質優良客運公司，與6名優良駕駛員與服務人員，並透過績優單位分享，達到標竿學習效果。

評鑑結果出爐，一般類型路線推動單位第1名由推動皇冠北海岸線的北海岸及觀音山國家風景區管理處拔得頭籌，第2、3名分別為臺中市政府及大鵬灣國家風景區管理處；郵輪式公車推動單位第1名則為推動玉長豐濱線及東部海岸線的東部海岸國家風景區管理處，該管理處整合創新行動旅遊服務，導入科技創新及數位轉型，並配合環境教育辦理期間限定夜訪小野柳主題活動。

此外，在客運業者部分，一般類型路線客運業者第1名由高墾線共營管理中心獲得，該中心營運大鵬灣琉球線，提供預約候車服務，致力推行海洋生態觀光遊憩並推動淨灘永續環境，第2、3名則分別為南投汽車客運股份有限公司、中臺灣客運股份有限公司；郵輪式公車路線則由響應綠色旅遊，擁有富足氧氣、土地、食物、美景、人情味的縱谷花蓮線之太魯閣客運股份有限公司獲得第1名。

另外，北投竹子湖線之推動單位臺北市政府與客運業者大南汽車股份有限公司獲得服務品質提升獎（最佳進步獎），該路線整合北投與陽明山地區旅遊資源，串聯沿途北投公園、硫磺谷和竹子湖等9大景點，提供地熱景觀、溫泉文化及人文風情導覽，服務品質有顯著提升。

目前公共運輸市場仍持續缺工，為鼓勵促進觀光動能的第一線駕駛與服務人員，此次選出6名優良駕駛及服務人員進行表揚，分別為柯佳宏（高墾線共營管理中心-屏東汽車客運股份有限公司）、顧友翔（高墾線共營管理中心-高雄汽車客運股份有限公司）、廖崧皓（南投汽車客運股份有限公司）、黃水松（中臺灣客運股份有限公司）、劉榮昇（太魯閣客運股份有限公司）、辛燕華（大南汽車股份有限公司），

