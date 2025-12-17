臺灣學生參加印尼國際科學競賽 4件作品全數獲獎

臺灣代表團合影 。（科教館提供）

國立臺灣科學教育館自今年初辦理「2025臺灣國際科學展覽會」，選拔優秀青年科學家代表臺灣赴印尼參加「印尼世界創新科學項目奧林匹克競賽（World Innovative Science Project Olympiad, WISPO）」。本次共有4件作品參賽，分別於工程與科技及環境科學等科組中獲得3面銀牌及1面銅牌。

工程與科技科組方面，國立花蓮高級中學的林炫宇與莊家瑋，以作品《語音模型逆向攻擊架構分析與防禦策略探討》深入研究語音模型可能遭逆向推論說話者特徵的問題，提出限制特定語音長度、加入隨機擾動等防禦策略，提升語音技術的安全性，榮獲銀牌肯定。臺北市立第一女子高級中學陳知微同學的《運用機器學習強化探測重力波》，透過處理開放資料庫中的觀測與模擬訊號，並導入多種機器學習演算法進行比對分析，提出更精準且有效的重力波偵測方法，同樣榮獲銀牌。畢業於臺北市立內湖高級工業職業學校的賴冠銘、張友銘及彭念祖組成的團隊作品《應用多任務學習神經網路建構可識譜六孔竹笛機器人》，結合人工智慧、機械與電子技術，研發出可自動讀譜並演奏竹笛的機器人系統，能模擬人類吹奏時的嘴型、氣流速度與運指協調，並以多任務學習深度模型將樂譜轉換為演奏指令，獲得銅牌殊榮。

在環境科學科組方面，畢業於臺北市立華江高級中學的林幸潔同學，以作品《蚊蟲翅音的定性與防治應用》榮獲銀牌。她透過自製錄音箱，錄製白線斑蚊及埃及斑蚊的細微翅音，並以真實與模擬翅音進行誘引實驗，應用於蚊蟲產卵研究及自製捕蚊機，不僅有助於登革熱病媒蚊防治，也兼顧環境友善理念。

科教館館長劉火欽表示，今年初臺灣國際科學展覽會共選出51位學生，代表臺灣分別前往美國、突尼西亞、義大利、巴西及印尼等國參加國際科展活動。其中，印尼科展為首次選派選手參賽，與來自8個國家的學生齊聚交流。