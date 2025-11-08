臺灣宇田沉香館 開幕
▲李侑霖在屏東內埔1萬棵結香成功案例現場。
「宇田沉香」將於今（9）日在桃園市蘆竹區舉行開幕儀式，臺灣宇田沉香館生技股份有限公司董事長羅午、執行長李侑霖率團隊正式亮相。作為臺灣首家完整呈現沉香全產業鏈的企業，宇田沉香的開幕標誌著本土沉香產業從育苗種植到終端產品的垂直整合邁入新階段，引發業界關注。
全產業鏈佈局：從「一棵苗」到「一件產品」
宇田沉香以「全產業鏈整合」為核心競爭力，構建了從育苗種植、結香工程、精油提煉、產品研發到通路拓展的完整體系。據介紹，公司已在臺東都蘭培育沉香樹苗5萬棵，臺南左鎮種植5000棵，並在屏東內埔完成1萬棵沉香樹的結香工程，全臺累計成功案例達2萬棵。位於桃園竹圍的基地則承擔精油提煉與產品研發功能，實現「從田間到貨架」的全程可控。
李侑霖表示，傳統沉香產業常面臨種植技術分散、產品標準化不足等問題，宇田沉香通過全產業鏈佈局，旨在突破行業瓶頸：「我們從源頭把控沉香品質，確保每一件產品都可追溯。這不僅是商業模式的創新，更是對臺灣沉香文化價值的深度挖掘。」
多元產品線覆蓋全消費場景
宇田沉香將在開幕儀式上展示涵蓋醫療保健、美容保養、清潔用品及傳統香道文化的四大類產品矩陣。其中，美容保養系列包含化妝品、香水；清潔用品覆蓋牙膏、手工皂、漱口水、洗衣乳等；傳統香道文化產品則有沉香手串、念珠及香品。價格帶從親民的300元新臺幣到高端的3萬元新臺幣，滿足不同消費需求。
值得關注的是，公司已啟動產品直播銷售，通過線上渠道觸達更廣泛客群。相關負責人透露，首場直播聚焦入門級香品與清潔用品，未來將結合「種植基地雲參觀」等特色內容，強化消費者對沉香產業的認知。
產業意義：推動本土沉香標準化與國際化
臺灣沉香產業具有天然資源優勢，但長期缺乏系統性整合。宇田沉香的全產業鏈模式，被業內視為推動產業標準化的關鍵一步。林業專家指出，公司在結香技術上的規模化應用（如屏東內埔1萬棵結香成功案例），為解決沉香原料稀缺問題提供了可行路徑；而多元產品線的開發，則延伸了沉香的文化與經濟價值。
李侑霖8日受訪時表示，未來將持續深耕技術研發，並計劃與學術機構合作建立沉香研究中心，探索其在醫藥、康養等領域的應用潛力。
