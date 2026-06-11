臺灣安心家庭關懷協會「畢勝課大作戰」 歡送課輔班畢業生

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「安心課輔六年級出任務：畢勝課大作戰」活動（安心協會提供）

為了陪伴國小六年級畢業生邁向人生新階段，社團法人臺灣安心家庭關懷協會辦理「安心課輔六年級出任務：畢勝課大作戰」畢業慶祝活動，透過成長回顧影片、師長祝福以及畢業禮物頒贈等溫馨環節，陪伴8位畢業生回顧多年來的學習歷程，並帶著滿滿的愛與自信，勇敢迎接即將到來的國中生活。

安心協會指出，活動以「出任務」為主題，象徵孩子們順利通過國小階段的挑戰，即將展開全新篇章；現場播放成長回顧影片，帶領大家重溫在課輔班的點滴，並由畢業生代表致謝詞，向長期陪伴的課輔老師表達由衷的感謝。

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安心協會理事長蘇蓮秀表示，課後輔導班是陪伴孩子穩定成長的重要力量，協會長期透過課業輔導、生活關懷與品格培育，提供安全友善的學習環境，協助孩子建立自信、發揮潛能。

安心協會執行長洪宗楷表示，課輔班不只是學習空間，更是支持兒少成長的重要基地，看見孩子們從稚嫩逐漸蛻變茁壯，就是課輔服務最珍貴的成果。