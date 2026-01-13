臺灣家戶連網率93.4%、個人上網率90.3% 雙創歷史新高

數位發展部13日公布「114年數位近用調查報告」，家戶連網率達到93.4%、個人上網率達90.3%，雙雙創下歷史新高紀錄。 圖：Shutterstcok（示意圖）

[Newtalk新聞] 數位發展部今（13）日公布「114年數位近用調查報告」，顯示臺灣數位化程度持續深化，家戶連網率達到93.4%、個人上網率達90.3%，雙雙創下歷史新高紀錄。這兩項指標自109年以來呈現穩定成長趨勢，至114年均達到歷年最高水準。

調查結果指出，國人不僅高度依賴網路進行通訊與娛樂，網路銀行與雲端服務的使用率也雙雙突破五成，反映數位科技已全面且深度融入民眾日常生活。12歲以上網路族群在最近三個月內，最常從事的網路活動仍以即時通訊（97.2%）及網路影音娛樂（91.2%）為主，與113年調查結果相近。

廣告 廣告

此外，使用率超過五成的數位活動包括：查詢商品或服務資訊（69.6%）、線上閱讀（68.5%）、網路銀行（59.8%）以及雲端空間使用（54.8%），顯示數位工具已廣泛應用於生活、金融服務等多元場域。

值得注意的是，民眾透過維基百科查詢資訊的使用率為46.9%，較113年下降3.4個百分點。數位發展部分析，此現象可能反映AI時代來臨後，民眾獲取資訊的途徑正發生轉變，或是娛樂與即時通訊活動分散了傳統搜尋需求，將成為未來數位研究的重要觀察重點。

本次調查以全臺22縣市、12歲以上民眾為對象，於114年5月至7月間透過市話與行動電話進行問卷訪查，共蒐集有效樣本15,142份，平均抽樣誤差為正負0.8%。調查內容涵蓋ICT近用、使用與素養、居住、教育與技能等面向，並從性別及居住地區等角度評估數位近用機會的差異，作為政府施政規劃與資源配置的重要依據。

完整調查報告可至數位發展部官網查詢：https://gov.tw/43W。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

政院痛批立院程序委員會拖延排案 「剩13工作天」籲儘速審議

楊宏基觀點》停止造神！美成功抓捕馬杜洛 委國「窮」、「貪」助攻