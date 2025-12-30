「臺灣寶藏-國家公園之美」攝影賞析與特展導覽 115年1月至3月推出

許釗滂攝影





國家公園署台江國家公園管理處將於115年1月至3月推出「臺灣寶藏-國家公園之美」系列講座，邀請攝影家許釗滂於遊客中心第二放映室進行攝影賞析與講解，每月1場次分享3座不同國家公園與台江國家公園的攝影作品，並進行特展導覽解說。

台江處表示，於台江國家公園遊客中心2樓特展室現正展出「從山之源 到水之涯-台江生命風情」特展，精選攝影家許釗滂多年來於台江拍攝的代表作品，邀請民眾觀賞鏡頭中的台江，窺見光影交織而成的台江風情之美，同時於展出期間將辦理臺灣國家公園系列講座，各講座場次主題及時間如下：

第1場：「墾丁、玉山、陽明山 + 台江」，時間：115年1月17日(週六)下午2:00-4:00。

第2場：「太魯閣、雪霸、金門 + 台江」，時間：115年2月7日(週六)下午2:00-4:00。

第3場：「東沙、澎湖南方四島、壽山 + 台江」，時間：115年3月21日(週六)下午2:00-4:00。

許老師將分享多年來不斷走訪臺灣各國家公園所記錄的壯闊山河精彩畫面，與這些作品背後鮮為人知的拍攝歷程、和在地居民的互動故事，帶領民眾走入國家公園，探索多元地貌和壯麗的自然風貌與豐沛生機。

本講座免費自由參加，相關活動詳情請至台江國家公園網站查詢(網址https：//www.tjnp.gov.tw）。也歡迎到「台江國家公園facebook粉絲團」按讚及追蹤，掌握最新活動訊息！

