臺灣居家透析白皮書上線 數位行動策略迎接超高齡社會

衛生福利部與臺灣腎臟醫學會於今（21）日正式發布《臺灣居家透析白皮書》，宣布啟動國家級醫療轉型工程，並象徵臺灣透析政策從「以醫院為中心」邁向「以家為核心」，目標在2035年將居家透析盛行率提升至18%，將醫療帶回家，讓病人不必再為延續生命而奔波。

對於住在南迴四鄉等部落，尤其是達仁、大武的長輩而言，因為地理位置的因素，前往臺東市區透析是一段漫長的路程。每週三次，單趟車程約需1.5至2小時，來回加起來便需耗費3至4個小時在交通上，對於年長的腎友來說，體力上是相當大的負擔，直到近年推動「居家透析」，長輩們終於能選擇留在自己家中治療，不再受限於天氣與路況。

臺灣腎臟醫學會理事長陳金順指出，疫情後，「強化醫療韌性」已成為各國的核心戰略，包括美國、香港、泰國等國皆積極推動相關政策，「居家透析」除是治療的選項，亦提供一個韌性醫療的新策略。

「臺灣模式」定義出三大戰略層次，包含國家願景的定錨，響應賴清德總統「健康臺灣」的國家願景，讓醫療政策與國家發展緊密結合；韌性醫療的策略，「居家透析」是目前末期腎臟病的治療方法之一；醫療外交的展現，透過輸出臺灣的居家透析經驗，成為國際醫療典範，展現臺灣的軟實力。

面對2050年臺灣扶老比將達1.4:1的衝擊，白皮書工作小組召集人許永和指出，「無人陪病、無人接送」將成為常態。此時，居家透析不僅是治療選擇，更是化解照護斷層的關鍵，並進一步說明，白皮書設定明確的國家目標，2035年居家透析盛行率達18%。

為達成此願景，學會提出具體的「五大行動策略」，包含支付政策改革，以「醫院領航」與「成果導向」為核心，透過健保誘因鼓勵院所轉型；醫病教育賦能，強化醫護專業訓練，推動「醫病共決（SDM）」，讓腎友具備自我照護能力；多元在地整合，落實分級醫療，將透析服務與社區長照資源整合，實現「透析在地化」；數位遠距創新，導入資訊管理系統與智慧應用，透過遠距醫療跨越距離限制；透析品質卓越，建立高品質指標，讓臺灣經驗成為全球居家透析的典範。

針對白皮書的政策目標，中央健康保險署副署長張禹斌表示，健保署致力於腎臟防治與延緩腎功能惡化，減少民眾進入長期透析。並強調，若能善用腹膜透析與居家透析，既能讓病人在家安全治療、提升生活品質，也能降低醫療行為對環境的衝擊。為此，健保署於114年維持編列4億3350萬元，專款用於鼓勵院所加強推動居家腹膜透析與居家血液透析，提升照護品質。

