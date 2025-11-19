臺灣山茶是台灣原生物種也是唯一可製成茶飲的植物

寶山山茶芽。（圖：林業試驗所提供)

▲寶山山茶芽。（圖：林業試驗所提供)

臺灣山茶是台灣原生物種，也是唯一可製成茶飲的植物。為了推廣臺灣山茶蒐集與培育野生種原是各項研究的基礎，因此林試所與茶改場挑選出208棵優良母樹，展開一系列種原保存與育苗的工作，研究人員更進行野生山茶製茶與風味評鑑，透過專家們的鑑定，發現臺灣山茶具有獨特的松露香、柑橘香與花香，在研究人員的努力下，將有助於推廣這充滿臺灣山林獨有特色的臺灣山茶。

107年當臺灣森林學者蘇夢淮大聲疾呼「台灣也有屬於自己的茶樹-台灣山茶」時，必須為台灣山茶正名，也為這珍貴且具有產業價值的原生植物加強保存與利用。臺灣山茶在110年時由林業及自然資源保育署公告為林下經濟的品項後，更是目前推廣最為成功的品項，在高雄六龜、桃源區更是原住民與當地林農最重要的經濟作物之一。

為了尋找原生臺灣山茶的分布，林業試驗所與茶及飲料作物改良場合作，自113至114年間，踏遍中南部山林，採集26處山頭的野生山茶族群，其中更不乏多處百年以上的山茶老樹，而不同區域的臺灣山茶不僅風味各異，甚至早在1717年(康熙56年)「諸羅縣志」就有記載「水沙連(今日月潭附近)內山茶甚夥，味別色綠如松蘿……然路險，又畏生番，故漢人不敢入採」的紀錄，可見山茶不僅代表臺灣森林的生命力，也蘊含各地的文化價值。雖在1989至1990(民國79-80)年間，雖然也有茶改場王兩全、何信鳳兩位研究員進行調查，礙於資訊調查範圍不及本次的完備。

臺灣山域廣袤森林物種豐富，又該如何找出深藏林中的臺灣山茶？有賴林試所團隊多年的野外調查經驗，循著文獻紀錄、物種習性與田野訪談來協助探訪棲地位置，經2年調查臺灣山茶的分布從南投、嘉義、高雄、屏東及臺東中低海拔森林，生長在偏酸性（Ph4.0至5.0間)富含有機質的土壤中。在林業試驗所和茶及飲料作物改良場所調查及蒐集臺灣山茶野生品系為目前最完整調查記錄。