臺灣工藝獎表揚 文化部宣布明年6/5為臺灣工藝生活節

臺灣工藝獎表揚典禮合影。

工藝中心主任陳殿禮（中）頒贈臺灣工藝創作獎一等獎予兩位得獎者紅琉璃有限公司（左）與謝承達（右）。(文化部提供)

文化部政務次長王時思（左）頒贈國家工藝成就獎獎座予得獎者許朝宗藝師（右），肯定其在臺灣工藝領域的卓越貢獻。(文化部提供)

文化部所屬國立臺灣工藝研究發展中心今天（23日）舉行「2025臺灣工藝頒獎典禮」，典禮整合「臺灣工藝獎」、「臺灣綠工藝認證」及「國家工藝成就獎」一起表揚，文化部次長王時思表示，為了彰顯工藝的地位，明年起，要將6月5日訂為「臺灣工藝生活節」。

文化部次長王時思致詞時表示，對文化部而言，工藝是文化組成重要的一環，也是與人們在地社會與生活最緊密的文化內涵，因此，文化部今年將6月5日訂為「臺灣工藝節」，但因為工藝是人類與自然互動的智慧結晶，不僅展現了生活器物之美，更承載了在地的歷史脈絡與文化深度，應該給工藝特殊地位，因此從明年起，將六月五日訂為「臺灣工藝生活節」。

王時思次長也說，「國家工藝成就獎」是向工藝大師致敬；「臺灣工藝獎」強調工藝的當代性與創新性，鼓勵工藝與現代生活及社會結合，使經典能持續擴散；「臺灣綠色工藝認證」則展現工藝的未來性。每位得主也因此承載臺灣對國家工藝的想像與傳承的渴望，尤其是承載了臺灣希望以工藝面向世界，與世界連結，透過展現臺灣在生活美學與文化想像上的累積 ，讓國際社會能透過工藝認識臺灣，看見臺灣綻放的工藝之美。

「國家工藝成就獎」今年頒給陶藝創作的工藝師許朝宗，許朝宗致詞時針對日前媒體報導他涉嫌抄襲一事，做出回應。他表示，「國家工藝成就獎」因指控而延期，而「清白需要靠作品、靠事實、靠時間來證明」，如今真相大白，讓他能以更堅定的心重回舞臺，未來他也會帶著更堅定的心，將時間用來創作、研究與傳承。

「臺灣工藝獎」本屆共277件作品參賽，遴選出53件「創作獎」作品及2件「協作獎」案例，其中「工藝美術組」與「工藝設計組」一等獎分別為紅琉璃有限公司的作品〈山岳琉韻〉及謝承達的〈方圓之間〉獲得肯定。

「協作獎」則由五穀文化村「苗栗陶推廣平臺與世代傳承實踐」及臺灣STU設計師協會「高雄燕巢‧橫山共創基地」獲選，兩者皆透過場域經營與教育推廣，凝聚在地能量，實踐工藝共創與永續傳承的核心價值。

此外，「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」則以「綠活工藝‧良品美器」為核心，選出兼具美感、實用性與永續理念的生活工藝選品，讓工藝走入穿搭、飲食、居家與日常使用情境，展現永續生活的多元實踐樣貌。