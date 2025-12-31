臺灣工藝飛飛飛 交響樂版本MV發布

「工藝之道」發布典禮，工藝中心主任陳殿禮等人參與點燈儀式。（圖：工藝中心提供）

國立臺灣工藝研究發展中心為呼應「65工藝節」的訂定與宣告意義，於十二月二十七日舉辦「工藝年啟藝：工藝之道暨〈臺灣工藝飛飛飛〉MV聯合發布典禮」，透過園區空間再造與跨界藝術合作，展現工藝作為文化政策重要支點的多元面向，邀請大眾走進工藝、感受生活。

活動邀請國立臺灣交響樂團及嶺東科技大學共同參與，推出交響樂版本〈臺灣工藝飛飛飛〉歌曲MV，以音樂語言詮釋工藝精神的節奏與層次；同時，工藝中心也完成園區環境整體優化，讓既有道路重新轉化為承載文化意涵的「工藝之道」，以嶄新樣貌對外開放，實踐「漫幸福活自在」的生活理念。

發布會中同步首播交響樂版本〈臺灣工藝飛飛飛〉MV，此為工藝中心與國立臺灣交響樂團首次跨界合作，工藝中心主任陳殿禮主任指出，工藝如同一場交響樂，不同材質、技法與世代猶如各種樂器，各唱各的調、各吹各的號，但共用一樂譜，產生和諧共鳴共同成就整體，期許臺灣工藝成為一支「臺灣工藝交享樂合唱團」，是彼此交流、分享、共樂譜的合唱團，以文化自信演奏屬於臺灣的聲音，走向世界。