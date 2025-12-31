臺灣師範大學教授至六甲區取經 討論教育理念融入區政治理實施成效

臺灣師範大學師資培育學院高松景教授率隊至六甲區公所交流，瞭解陳啟榮區長如何以文化教育理念來經營與治理區政，並實地參訪六甲落羽松美景。（記者李嘉祥攝）

臺南六甲區近年透過觀光、文創等各面向宣導，知名度逐年攀升，出身六甲的國立臺灣師範大學師資培育學院高松景教授特帶領張民杰，葉明芬與吳淑禎等三位教授至六甲區公所取經，了解教育背景出身的陳啟榮區長如何運用文化教育理念經營與治理區政；雙方除互贈紀念品，陳啟榮也邀教授實地參訪六甲落羽松及到九品蓮花享用蓮花火鍋美食，體驗六甲視覺之美與味覺之美，同時相約農曆新年再來六甲旅遊。

陳啟榮區長簡報時以八大項目言簡意賅論述如何將教育理論融入地方治理，首要是策劃全國大型活動，藉此打響六甲城鎮品牌，並獲選2020年全球城鎮品牌獎「銀獎」與「數位轉型獎獎」，除編撰地方文史保存傳統文化，並策劃十款地圖推動觀光產業，媒合企業寺廟協助公益推展，以及盤點在地資產活化觀光亮點，同時推動亮點措施建立城鎮品牌，另也開發文創商品行銷地方產業等。

陳啟榮區長表示，擔任區長後運用教育行政管理模式、使用目標管理、標竿管理、團隊管理、危機管理、績效責任與賦權增能等方式，透過轉型領導形塑正向工作氣氛，建立優良組織文化，建構區公所成為學習型組織，區政成效與服務禮儀均獲得卓越成績，榮獲城鎮品牌銀質獎與服務禮儀第一名佳績。

陳啟榮也更分享近年開發的各項文創商品，並介紹書寫六本六甲在地書籍的心路歷程，是落實深耕教育文化的具體行動。參訪教授對其用心經營區政表示相當肯定與佩服。六甲國中校長楊永華與六甲國小校長蘇淑娟也與會交流座談教育現場實際情況，與四位教授從理論與實務中探析教育問題並提出相關解決方案。