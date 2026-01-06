臺灣建築模組化與智慧營造雙聯盟正式成立

記者郭曉蓓／臺北報導

為解決國內營建產業人力短缺與技術升級雙重困境，內政部今（6）日舉行「臺灣建築模組化與智慧營造」雙聯盟成立大會，集結上、中、下游量能，啟動營建產業數位轉型新篇章。

內政部次長董建宏致詞表示，此次成立「臺灣模組化建築聯盟」與「臺灣智慧營造與數位轉型推廣聯盟」，主要是秉承總統賴清德的國家整體產業數位化發展政策，呼應「智慧國家2.0綱領」，結合我國數位產業優勢，加速推動中小企業及傳統產業數位轉型。

董建宏表示，政府會挹注相當的資金跟修正相關的法規，希望與營建產業各位夥伴共同合作，以智慧化、數位化的方式，帶動營建業蓬勃發展，讓臺灣每一個人的生活環境能夠變得更好。他也期望雙聯盟建立政府、產業、學術界、研究單位共同參與的平台，透過技術資訊交流、技術開發實證、人才培育、策略規劃等途徑，建構有利於導入機器人自動化施工、IoT自動化監測、數位化運作與管理的營建環境，實現省工、快速、品質提升及人才數位化培育目標。

內政部建築研究所表示，雙聯盟將聚焦四大核心目標，包括推動標準化、強化技術實證、策略研議規劃及培育跨領域人才。這次應邀與會演講的日本建設RX聯盟村上陸太會長，除分享日本在應對極度缺工下，發展出清潔機器人、搬運機器人、焊接機器人及挖掘機、塔式起重機遠端遙控系統等機器人技術的成功經驗外，也進一步談及未來臺日產業聯盟合作方向，期望能在數位轉型與淨零碳排等領域，加強人才、技術、設備應用等方面交流，形成臺日營建數位轉型的戰略夥伴，為臺日營建產業共創雙贏。

內政部說，未來將持續在政策引導、技術發展、法令規範與制度調整上成為聯盟後盾，聯盟也計畫於今年與日本建設RX聯盟簽署合作備忘錄(MOU)，加深臺日在營建技術與設備的交流合作，共同推動產業邁向數位轉型，帶領臺灣營建產業走向國際。

「臺灣建築模組化與智慧營造」雙聯盟，今日舉行成立大會。（內政部提供）

