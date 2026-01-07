臺灣影史最強恐怖片回來了 《咒》大型沉浸式實體活動登場

【緯來新聞網】電影《咒》曾被封為「臺灣影史最強恐怖片」上映三年後，首度以大型沉浸式實體活動形式登場。擔綱本次活動導演的黃致凱，為故事工廠核心創作成員，曾打造《一個公務員的意外死亡》、《莊子兵法》等原創作品，並操刀《我們與惡的距離》全民公投劇場版、《火神的眼淚》音樂劇，擅長將影視文本轉化為高臨場感的現場體驗。

《咒》沉浸式活動示意照。（圖／故事工場提供）

黃致凱指出，《咒的多重宇宙》將是臺灣首度在戶外山林中打造的沉浸式恐怖電影音樂會。觀眾在觀看影像、聆聽音樂的同時，角色、儀式與詛咒事件會直接發生在身邊，距離近到令人頭皮發麻。他形容，整體設計像是一場「集體催眠」，讓人不知不覺被捲入其中。



活動中備受關注的「與咒同行」互動體驗，則提供兩條路線供觀眾選擇。偏好密閉、壓迫感恐怖的，可選擇密室型體驗「朵朵的召喚」；喜歡戶外探索與環境氛圍的，則可挑戰「破鬼特攻隊」。導演也笑說，觀眾不需要過度分析，只要跟著體驗前進，就會自然走進詛咒、嘗試破除它。



活動中最具代表性的體驗之一，是以《咒》為靈感打造的 LIVE 電影音樂會。熟悉的聲音元素在現場被重新編排演奏，成為牽動情緒的關鍵，臨場感也隨之全面放大。



本次 LIVE 電影音樂會由金馬獎最佳原創電影音樂入圍、最佳音效得主李銘杰親自操刀，他曾參與《紅衣小女孩》系列、《泥娃娃》、《誰是被害者》、《逆局》等多部話題作品。李銘杰形容，《咒的多重宇宙》是一場「高手全到齊」的合作，各領域創作者不斷疊加想像，最終發展成一座結構完整的恐怖樂園。



沉浸式體驗《咒的多重宇宙》將於 3 月 12 日至 14 日、3 月 20 日至 21 日、3 月 27 日至 28 日，每晚 18:00 至 23:30，在臺北信義區微遠虎山限時展開。

