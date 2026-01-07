臺灣影史最強恐怖片《咒》相隔3年回歸！搬到信義區讓你嚇破膽

〔記者蕭方綺／台北報導〕還記得被封為「臺灣影史最強恐怖片」的《咒》嗎？電影上映三年後，《咒》首度以大型沉浸式實體活動形式登場。沉浸式體驗《咒的多重宇宙》將在3月12日至14日、3月20日至21日、3月27日至28日，每晚 18:00 至 23:30，在臺北信義區限時展開。

《咒的多重宇宙》以電影世界觀為基礎，轉化為可被行走、聆聽與參與的夜間場域。活動結合 LIVE 電影音樂會、沉浸式演出、互動體驗、派對與自由探索，讓觀眾不再只是觀看故事，而是成為其中的一部分，在山林夜色中展開專屬於自己的體驗路徑。

本次活動由三大團隊聯手打造，包括長年操刀臺灣指標性恐怖影視作品的 MUSDM、操盤跨年與大型城市活動並屢獲國際設計獎項肯定的濪濪，以及故事工場文創三方共同擔任主辦，並由持續推出高話題原創作品、曾改編知名電視劇《我們與惡的距離》全民公投劇場版、《火神的眼淚》音樂劇的故事工廠協辦。

參與者能完整觀賞全片，並現場重溫電影《咒》各種令人著迷的「細思極恐」環節，從電影級聲音設計、沉浸式空間製作到劇場敘事節奏全面串聯，讓《咒》的恐怖被層層放大，發展成一場結構完整、處處藏有驚喜的夜間沉浸式體驗。

擔綱本次活動導演的黃致凱，為故事工廠核心創作成員，曾打造《一個公務員的意外死亡》、《莊子兵法》等原創作品，並操刀《我們與惡的距離》全民公投劇場版、《火神的眼淚》音樂劇，擅長將影視文本轉化為高臨場感的現場體驗。

黃致凱指出，《咒的多重宇宙》將是臺灣首度在戶外山林中打造的沉浸式恐怖電影音樂會。觀眾在觀看影像、聆聽音樂的同時，角色、儀式與詛咒事件會直接發生在身邊，距離近到令人頭皮發麻。他形容，整體設計像是一場「集體催眠」，讓人不知不覺被捲入其中。

活動中備受關注的「與咒同行」互動體驗，則提供兩條路線供觀眾選擇。偏好密閉、壓迫感恐怖的，可選擇密室型體驗「朵朵的召喚」；喜歡戶外探索與環境氛圍的，則可挑戰「破鬼特攻隊」。導演也笑說，觀眾不需要過度分析，只要跟著體驗前進，就會自然走進詛咒、嘗試破除它。

活動中最具代表性的體驗之一，是以《咒》為靈感打造的 LIVE 電影音樂會。熟悉的聲音元素在現場被重新編排演奏，成為牽動情緒的關鍵，臨場感也隨之全面放大。

除了音樂會，現場也規劃沉浸式互動體驗「與咒同行」。觀眾可於購票時選擇「朵朵的召喚」或「破鬼特攻隊」兩條路線之一進場，在高度擬真的場景中行動，成為靈異事件的一部分，不同選擇也將帶來不同的體驗走向。

