臺灣思安慈善協會結合醫、護服務街友 新北頒贈感謝牌





為提升在街街友的醫療可近性，新北市社會局自112年10月起結合社團法人臺灣思安慈善服務協會，共同推動「走到你身邊—街友街頭醫療服務計畫」，將專業醫療資源直接帶進街頭，主動關懷不易就醫、缺乏病識感的街友族群，以期能及早介入，穩定健康狀況，促進街友後續生活重建。新北市社會局長李美珍今（9）日代表侯友宜市長，頒贈「關懷生命、照亮街頭」感謝牌，予思安慈善服務協會共同創辦人張子文及其團隊。

李美珍局長表示，據統計在街街友使用醫療資源的比例明顯偏低，且多伴隨精神疾患或身心障礙等複合性議題。另外就性別分析，在曾接受醫療服務的街友比例上，女性僅占約6%，女性街友中逾半數疑似有身心障礙情形卻未穩定就醫，因此對於思安協會願意主動用醫療角度切入服務街友的精神，非常感佩。

廣告 廣告

思安慈善服務協會共同創辦人張子文說，他曾在人安基金會服務10年，並擔任平安站長。在做街友服務時，看到街友的困境，甚至有被汙名化，其實大部分的街友不是不願意工作，而是確實有困難，甚至是生病了，必須先將他的困境解決，才能進一步談後續的生活重建。

張子文說，社工在服務街友時，關係不容易建立，因此思考從街友的健康著手，於是結合精神科醫師、護理師與具街頭服務經驗的外展社工團隊，定期訪視街友主要活動地點，提供專業醫療評估及治療，社工甚至幫忙後續拿藥，一步步建立關係，與新北外展中心共同持續追蹤，成功服務未曾使用醫療資源的街友，顯著改善身心狀態，最終順利返家。

張子文也提到，醫、護人員到場，是社工服務時最大的「減壓」，因為醫護的專業，較能勸說街友就醫，他也感謝新北市府和街友外展中心的全力配合。

社會局社會救助科長郭宏昇表示，截至114年底，與思安配合共計服務49位街友，包含精神科、內科及一般外科等醫療轉介與追蹤服務，街友自立除仰賴個人努力，更需要社會支持網絡共同投入。

更多新聞推薦

● 黎智英被控違港國安法遭判關20年 陸委會譴責：中共與港府行政治迫害之實