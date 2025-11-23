臺灣擔任第42屆法國布洛瓦漫畫節主題國展現臺灣自由多元及民主價值

法國布洛瓦市「第42屆布洛瓦漫畫節」特別邀請臺灣擔任主題國，開幕式現場嘉賓雲集。（圖：文化部巴文中心提供）

由法國布洛瓦市bd BOUM協會主辦的「第四十二屆布洛瓦漫畫節（Festival de la Bande Dessinée de Blois）」於廿一日晚間開幕，本屆特別邀請臺灣擔任主題國，由駐法國代表處臺灣文化中心與布洛瓦漫畫之家（La Maison de la BD）攜手策畫，現場展出九位駐村臺灣漫畫家的作品，呈現臺灣自由、多元與民主社會下的創作活力。

文化部與布洛瓦漫畫之家合作駐村計畫今年邁入第八年，為了展現交流成果，精心策劃「臺灣主題國」系列活動，除了於漫畫節期間舉行圓桌論壇、臺灣漫畫家簽書會及攤位展示等活動，並特別舉辦臺灣漫畫家聯展，展出曾參與駐村的漫畫家何學儀、陳筱涵、陳沛珛、陳雍杰、葉長青、房瑞儀、貓仔草及阿多等人作品，展至二○二六年一月十日止，呈現我國漫畫豐沛多元的創作能量。

布洛瓦漫畫節是法國指標性文學與漫畫盛會，自一九八四年起主辦，採免費入場，已成為歐洲漫畫文化重要平台。今年第四十二屆漫畫節聚集二百多位作者、七十餘個出版社共同參與，頒獎典禮預計頒發十項大獎，預估將吸引超過二萬二千位民眾共襄盛舉，延續法國最具代表性漫畫盛會的薪火。