臺灣擔任第42屆法國布洛瓦漫畫節主題國 展現臺灣自由多元及民主價值
【記者蔡富丞/綜合報導】由法國布洛瓦市bd BOUM協會主辦的第42屆布洛瓦漫畫節（Festival de la Bande Dessinée de Blois）昨（21）日晚間開幕，特別邀請臺灣擔任主題國，由駐法國代表處臺灣文化中心與布洛瓦漫畫之家（La Maison de la BD）攜手策畫，現場展出9位駐村臺灣漫畫家作品，呈現臺灣自由、多元與民主社會下的創作活力。
文化部與布洛瓦漫畫之家合作駐村計畫邁入第8年，為了展現交流成果，精心策劃「臺灣主題國」系列活動，除了於漫畫節期間舉行圓桌論壇、臺灣漫畫家簽書會及攤位展示等活動，並特別舉辦臺灣漫畫家聯展，展出曾參與駐村的漫畫家何學儀、陳筱涵、陳沛珛、雷、陳雍杰、葉長青、房瑞儀、貓仔草及阿多等作品，展至2026年1月10日止，呈現我國漫畫豐沛多元的創作能量。
布洛瓦漫畫節是法國指標性文學與漫畫盛會，自1984年起主辦，採免費入場，已成為歐洲漫畫文化重要平台。今年第42屆漫畫節聚集200位多名作者、70多個出版社共同參與，頒獎典禮預計頒發10項重大獎項，預估將吸引超過22000名民眾共襄盛舉，延續法國最具代表性漫畫盛會的薪火。
