臺灣攜手GCTF夥伴國對話 應對轉型挑戰

▲經濟部長龔明鑫（右五）與出席二○二五年「全球合作暨訓練架構（GCTF）國際研習營」開幕式的美、日、英、加、澳洲等國貴賓合影。（圖：經濟部能源署提供）

為強化能源安全與系統韌性，我國外交部、美國在台協會、日本台灣交流協會、澳洲辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處所組成的全球合作暨訓練架構（Global Cooperation and Training Framework，GCTF）聯合委員會，與經濟部能源署於十一月十二日至十四日，在臺北舉辦的二○二五年「全球合作暨訓練架構（GCTF）國際研習營︱建構具韌性的能源未來」，邀集全球二十個國家的政府官員、學者及產業代表，約一一○位國內外專家齊聚一堂，進行跨國經驗分享與政策對話。英國在台辦事處並於本次會中宣布加入成為GCTF第六個正式夥伴。

經濟部長龔明鑫於開幕致詞表示，面對全球氣候變遷、供應鏈變動與地緣政治挑戰，各國都必須在能源轉型過程中兼顧能源供應穩定與減碳責任。臺灣在推動「多元綠能」與「深度節能」的同時，也積極強化智慧電網、儲能系統與分散式能源等基礎建設，以確保能源安全與韌性。龔明鑫指出，GCTF為臺灣與理念相近夥伴共同推動全球議題交流與能力建構的重要平臺，期盼透過本次研習營，與更多夥伴國家分享經驗、深化合作，推動亞太地區的能源轉型。

為期三天的研習營共有六場專題討論，針對能源轉型與韌性挑戰、再生能源發展、循環經濟、能源效率、電網韌性與關鍵礦物等議題進行交流。多位國際講者分享成功案例，包括如何以AI技術提升能源效率、發展微電網支援災後復原的能源韌性，以及創新回收太陽能板與電池材料以落實循環經濟。會後並安排國際學員參訪台電公司大潭發電廠與中油公司第三天然氣接收站，讓與會者深入了解臺灣推動穩定供電與提升能源韌性的具體成果。

經濟部表示，參與規劃此次研習營顯示臺灣在提升區域能源穩定的積極貢獻與國際影響力，也展現GCTF夥伴國長期合作的成果。未來，將持續深化與美、日、澳、加、英等國的策略合作，並擴大與更多國家的政策與技術交流，共同建構跨國、跨領域的能源合作網絡，攜手打造更具包容性與韌性的全球能源未來。