「臺灣收納家具史話」 回顧時代變遷

收納家具不僅是日常必需品，也可從中看見社會變遷及產業發展，大溪木藝生態博物館舉辦「臺灣收納家具史話」特展，即日起至3月1日於大溪公會堂展出，展覽從生活器物出發，沿歷史脈絡，探索當代設計師與木藝家的工藝智慧與藝術巧思，並邀請不同時期代表性家具品牌展出，陳展禮籃、菜櫥、母舅鏡、紅木收納櫃、收納桌等，引領民眾了解百年來臺灣收納家具的變化。

從早年實用櫃櫥，到今日充滿創意的家具，「收納」在臺灣已超越功能，成為日常美學一部分，收納家具連結空間與人，在伸縮轉換、材質混融與靈活拼搭間，除可看見個人品味，也呈現生活風格與多彩。

3大主題 深入理解生活巧思

特展規劃「早期民居的收藏智慧」、「外銷國際的精緻木藝」和「當代創意收納設計」3大主題，以臺灣收納家具的發展，映照出社會生活的變遷與時代價值的轉換，回顧從傳統木作到當代設計的演變，帶領觀者深入理解收納家具的設計理念與生活巧思。

在素樸的農業社會，廚房的收納是實用導向的木製或竹編菜櫥，可說是居家空間的核心，體現「民以食為天」的生活哲學，負責收納一家老少的食物與餐具，凝聚日常生活中的溫馨情感；而隨著人生邁入婚嫁大事，收納家具更被賦予深厚的祝福意義，新婚添置的收納家具五斗櫃、衣櫥、鏡臺，講究材料及裝飾，裝滿娘家人的祝福，這些充滿巧思與美好寓意的收納家具，體現臺灣人在傳統習俗中，對幸福生活的深切期盼與獨特文化智慧。

邁入加工出口時代，臺灣受西方文化影響，家具呈現多元樣式，歐風、美式及日系收納家具開始在臺灣家具工廠產製，大量的外銷家具需求，讓臺灣享有「家具王國」的美譽，高級的紅木、黑檀木等，成為社會經濟繁榮的投射。其中，常見紅木包含紫檀木、花梨木、烏木等，自明清兩代流傳至戰後，紅木不僅見於中式古典風格的家具，也運用於外銷的美式家具製作上。

20世紀末，臺灣家具失去代工優勢，開始重視品牌與設計品味，老字號的木工廠也走上品牌創新之路。其中，南部家具代表永興木業，創造「青木堂」品牌，同時開設魯班學堂，傳承技藝；中部的永進木業則創立「有情門」，取材自舊時嫁妝，開發系列家具等，設計師與木藝家們承繼傳統美學，透過新式手法與創意發想，打造兼具實用與藝術性的收納家具。

禮籃為傳統民間重要的盛物容器，又稱為謝籃、盛籃。（記者范瑜攝）

菜櫥在素樸的農業社會中，可說是居家空間的核心，負責收納一家老少的食物與餐具。（記者范瑜攝）

高級的紅木成為社會經濟繁榮的投射，自明清兩代流傳至戰後。（記者范瑜攝）

設計師與木藝家透過新式手法與創意發想，打造兼具實用與藝術性的收納家具。（記者范瑜攝）