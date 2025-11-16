財經中心／唐詩晴、李奇 台北報導

AI應用無所不在，除了工業生產、餐飲、超商之外，就連教育，也能藉助AI，臺灣教育科技展，展初各種AI教育的成果，像是有一站式的即時互動教學平台，協助老師備課、課堂互動，還能即時出題給學生，了解學生的吸收情況，就連運動項目都可以靠AI輔助。

透過模擬器和AI投影幕，讓高爾夫球練習場室內化，協助高教、技職學校，量化訓練數據，也幫助選手快速成長。

科技教育講師劉晉銘：「按下生成的時候，備課AI就會幫你把你的教學規劃，你的學習目標，你的教學內容還有練習題，通通都幫你準備好了。」

一站式的即時互動教學平臺，根據不同教材、科目章節，生成出學習目標和練習題。

臺灣教育科技展 一站式教學平台從備課到出題AI化

一站式即時互動教學平臺，可串聯學生使用的平版作答題。（圖／民視新聞）

科技教育講師劉晉銘：「AI就會把這一堂課裡面，學生所回答的表現做一個分析，讓老師知道說學生對於知識點的掌握如何。」

學生在平板作答完，Ai馬上幫忙改好考卷，讓老師有更多時間備課，或協助同學釐清盲點。

新竹市光武國中/清大兼任講師陳奕安：「其實我們有時候需要去啟動學生的問題意識，可是那一塊是比較困難的，所以透過AI的協助，可以幫助我們創造出一些新的想法，可是它有沒有辦法，在課堂上裡面去啟動學生，讓學生真的參與，有時候學生會利用AI之後，他可能會失焦，因為他只有看到AI的答案，他沒有經過整理，所以我們在課堂上還是會引導學生，去把他的想法跟AI做結合之後，再回傳出來給我們。」

臺灣教育科技展，展出多項AI與教育領域的連結成果。（圖／民視新聞）

Viewsonic 臺灣區總經理暨優派學院院長 連育仁：「我過去在教學現場15年的經驗，我一直做的是華語文教學，過去我們各種的硬體、軟體，都要靠出版社、科技公司來幫忙，可是現在每一位老師，都有自己的貼身助教，老師們可以很輕鬆地，運用教室裡面的電子白板、互動式螢幕，就把教材重現出來，而且這還是量身訂做的教材。」

借助AI，省去大量紙本耗材，量身訂做的教材，卻讓學習事半功倍。

原文出處：臺灣教育科技展 一站式教學平台從備課到出題AI化

