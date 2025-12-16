臺灣文化設計再傳捷報 雙喜臨門！2025馬祖國際藝術島、We TAIWAN原創角色a-We勇奪2025 SDA BEST100多項大獎

文化設計雙線開花！馬祖的島嶼藝術、走向世界的臺灣角色，同步在設計獎項中獲得肯定，不只拿獎，更把臺灣的文化想像帶上國際舞台。

文總攜手文化部聯合推出「We TAIWAN臺灣文化 in 大阪 · 關西世博主視覺暨腳色設計」獲年度設計獎

《Shopping Design》於12月12日舉行2025 Shopping Design Award BEST100頒獎典禮，文化總會與連江縣政府共同舉辦的「2025馬祖國際藝術島」榮獲三項大獎，包含年度設計、年度概念展演活動等，及文總攜手文化部聯手推出的「We TAIWAN 臺灣文化in大阪·關西世博」超人氣原創角色「a-We」，也獲得年度設計獎。

2025馬祖國際藝術島榮獲SDA BEST100年度概念展演活動

由文化總會、連江縣政府共同主辦的「馬祖國際藝術島」，為臺灣規模最大的跳島藝術慶典，今（2025）年已邁入第三屆，每屆邀請數十組國內外藝術團隊齊聚馬祖創作，以藝術引領，邀請民眾一起上島，認識馬祖的獨特風情及歷史文化。

第三屆馬祖國際藝術島獲SDA BEST100

藝術島自第一屆舉辦以來屢屢獲獎，包含日本Good Design Award、德國iF Design Award、德國紅點設計獎（Red Dot Design Award）、美國繆思設計獎（MUSE Design Awards）及La Vie創意力100等獎項，今年更是榮獲2025 Shopping Design Award BEST100三項大項，包括「2025馬祖國際藝術島 拍楸– 你的海洋，我的陸」獲得年度概念展演活動，由IF OFFICE 設計的主視覺、藝術家鄒俊昇為藝術島所創作的「島魚行旅」藝術公車也都榮獲年度設計獎。

「We TAIWAN 臺灣文化in大阪·關西世博」超人氣原創角色「a-We」



此外，文總一同參與的、由Bito團隊設計的「臺灣『運動部』識別設計」也榮獲年度設計殊榮。

「We TAIWAN 臺灣文化in大阪·關西世博」超人氣原創角色「a-We」

而為響應2025年世界博覽會，今年文總更是攜手文化部，聯手推出由究方社設計總監師方序中擔任視覺統籌的「We TAIWAN 臺灣文化in大阪 · 關西世博」超人氣原創角色「a-We」，藉由這隻來自海底板塊擠壓誕生的小生物，投射出臺灣的島嶼樣貌，並持續與世界交朋友。原創角色推出後，不僅在網路受到熱烈討論，推出的周邊商品更是在一小時內完售並緊急加量。

鄒駿昇《島魚行旅》獲年度設計獎（吳宙棋拍攝）



文化總會秘書長李厚慶表示，很開心能看到文總共同舉辦及參與的活動獲得這項殊榮，能一起參與這些具有意義的活動，跟大家一起為臺灣文化努力，是很榮幸也快樂的一件事，李厚慶也提到，文總一直以來都致力於透過文化參與的形式，讓更多人看見臺灣的多元美好，獲獎是一種肯定，但絕對不會讓我們停下腳步，未來文總也將持續前進，讓大家看見更多更棒的文化展演活動！

（圖片來源：文總提供）

