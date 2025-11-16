臺灣文學獎金典獎 贈獎 林俊穎獲年度大獎

文化部長李遠昨（十六）日出席國立臺灣文學館於台北舉辦的二○二五年「臺灣文學獎」金典獎贈獎典禮，李部長頒發「金典獎年度大獎」由林俊穎的小說《七月爍爁》獲得，另有七部獲得金典獎的作品，得獎人及作品為：劉克襄《流火：鹿野忠雄的臺灣養成》、藍永翔《旅行在樹梢：七棵樹的故事，與一個生態學家的二十年樹冠層研究筆記》、連明偉的小說《槍強搶嗆》、馬翊航的散文《假城鎮》、阿芒的詩集《早點睡。不要怕妳四叔》作者阿芒、黃崇凱的小說《反重力》、李佳穎的《進烤箱的好日子》；另頒發獎勵文學新人的「蓓蕾獎」，二位得主為：范容瑛《回家是一趟沒有線性終點的旅程：白色恐怖與我的左派阿公》，另一位為藍永翔以《旅行在樹梢：七棵樹的故事，與一個生態學家的二十年樹冠層研究筆記》雙喜臨門獲獎。

李遠致詞時也以他擔任兩屆「臺灣文學獎」金典獎評審，及文化部長身份參與第二次贈獎典禮的心境，為金典獎評論。他說，從初次擔任評審時的「沒有盟主，刺客橫行」，到第二次感覺到派系林立的「四處城堡，沒有邊界」。如今擔任部長，從去年感覺「狼煙四起，江湖大亂」，到歷經一年文化預算爭取的痛苦後，感受到「丐幫崛起，武林盛事（世）」。

他藉此鼓勵所有創作者，雖然發生很多事情，但是臺灣文學及出版一定能進入到一個最高的盛世，勉勵大家「我們一起努力」。

文化部長李遠昨（左六）與榮獲二○二五年「臺灣文學獎」金典獎的得獎人及評審代表大合照。