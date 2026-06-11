臺灣新型專班學生畢業留臺 教育部見證「就業啟航」

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教育部部長鄭英耀致詞(記者林宜箴攝)

大合照(記者林宜箴攝)

教育部今天（11日）舉辦「職涯展翼－臺灣新型專班學生畢業留臺就業啟航典禮」，見證臺灣國際產業人才教育專班（Taiwan INTENSE Program）第一屆學生畢業及留臺就業成果。本屆共有491名學生順利完成學業，將投入日月光、台灣美光記憶體、中華工程等107家合作企業就業，展現新型專班由政府、企業及學校共同培育優秀國際學生「求學即就業」成功合作模式，更象徵臺灣逐步建立從招生、培育到留臺發展的完整人才培育路徑，朝亞洲國際人才樞紐目標穩步邁進。

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教育部長鄭英耀致詞時表示，面對全球人才流動與產業發展趨勢，人才已成為國家競爭力的重要關鍵。新型專班透過學校與產業攜手合作，共同培育國際產業人才，結合專業學習、華語學習、企業實習及留臺就業機制，協助國際學生在臺完成學業後順利銜接職場，也為產業培育所需人才。新型專班自113至114學年度共計培育915人，招生人數、參與合作的企業逐漸增加，與國外合作學校的鏈結也越趨緊密，展現出顯著的延攬國際人才成效。

新型專班為「促進國際生來臺留臺中程計畫」中重要策略之一，自113學年度由教育部、國家發展委員會、國發基金及經濟部等跨部會合作推動，特色是由開班學校與合作企業共同規劃客製化課程，國家發展基金提供至多2年學雜費全免獎學金，合作企業則提供學生就讀期間每人每月至少1萬元、2年24萬元的生活津貼，使學生來臺就讀本專班，可以不用顧慮經濟問題安心就學。課程部份則針對未來就業所需的專業知識與技能，由學校與合作企業共同規劃，可整合學校資源與特色，結合產業力量共同培育人才，培養學生就業即戰力。不僅協助學生提升專業能力與職場競爭力，也讓企業能及早培育並延攬國際人才，形成學校、學生及產業多贏局面。

教育部表示，本屆畢業生共計491名，來自26所大專校院開設之69班新型專班，包含就讀113學年度秋季班208名、113學年度春季班129名(預計116年1月畢業)及114學年度秋季班雙聯3+1學制154名。畢業學生來自印尼、越南、菲律賓、泰國、印度、日本、馬來西亞等多個國家，在臺就學期間，除了接受專業課程訓練外，也透過華語學習、企業實習及產學合作累積實務經驗，畢業後留臺就業率達100%，將分別投入STEM 領域產業440人、半導體領域46人、金融領域 5人等產業領域發展，成為臺灣產業重要人才生力軍。

本屆新型專班共有107家合作企業的投入與支持，其中亞翔工程股份有限公司、台灣美光記憶體股份有限公司、中華工程股份有限公司、義力營造股份有限公司、日月光半導體製造股份有限公司、恩茂科技股份有限公司等6家合作企業培育人數合計達187人，占本屆畢業生之44.63%，特頒發育才夥伴獎，以感謝企業共同培育人才之貢獻；另新型專班就讀中文授課班之華語文入學門檻為華語測驗A2級，其中有4位畢業生畢業前已達華語測驗B2級、就讀英文授課班無入學華語門檻，其中有31位畢業生畢業前已達華語測驗B1級，特頒予華語文能力成就獎，肯定專班學生在華語文能力上的卓越精進。