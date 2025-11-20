臺灣新媒體人廣東探尋記活動在廣州啟動

▲「臺灣新媒體人廣東探尋記」在廣州熱鬧開營。

【本報大陸新聞中心 報導】由廣東省海峽兩岸交流促進會主辦，廣州臺灣青年之家協辦的「臺灣新媒體人廣東探尋記」日前在美食聞名的廣州開營。活動以粵港澳三地共同舉辦的大陸第十五屆全國運動會為契機，邀請了23名臺灣新媒體人和多位大陸媒體人，一起走訪廣州、深圳、佛山，觀看全運會比賽、感受全運會氛圍，深入體驗灣區活力和發展機遇，促進青年媒體人就業創業發展。

在五天的活動行程中，這蠍子媒體人會打卡廣州新文化館、永慶坊、廣州亞運會亞殘運會博物館、廣東省奧林匹克體育中心以及深圳太空中心、佛山城市展覽館等地標，並參觀億航智慧、小鵬汽車、「中國電子第一街」深圳華強北、大疆無人機等高科技企業，透過自媒體人鏡頭，發掘出不同的面貌，吸引更多青年人來大灣區創業就業、追夢圓夢。

這些台青新媒體人在抵達廣州的第一晚，對廣州地標「小蠻腰」高塔夜景及珠江兩岸的璀璨夜景，她們紛紛發出讚嘆，覺得「廣州的夜景很酷，給人以流光溢彩的感覺」！11月22日下午，兩岸媒體人還將在佛山參加稻田馬拉松歡樂跑暨茶咖節活動，在嶺南晚秋的藍天下、清風中，與灣區運動健兒同心奔跑，感受全民運動的熱潮。(圖主辦單位提供)