臺灣智慧製造吸睛 METALEX 2025 五大機械品牌引領臺泰產業合作新高度

記者 陳聖偉 / 報導

【曼谷訊】METALEX 2025於11月19日在曼谷盛大揭幕，臺灣智慧製造代表團以「TAIWAN SELECT」品牌強勢亮相。此次計畫由經濟部國際貿易署（TITA）主辦，精密機械研究發展中心（PMC）執行，串接臺灣五家精密機械廠商共同參展，從產品技術、品牌形象到商務媒合全面展現臺灣智慧製造的國際競爭力。

METALEX 聯合記者會泰國公協會貴賓合照。圖片來源: 現場自行拍攝

今年臺灣團隊以更加深化的臺泰交流為主軸，活動內容涵蓋記者會、論壇與一對一媒合，首日即吸引泰國產官界到場支持，展區討論度與關注度大幅提升。

五家臺灣廠商展現實力 打造多元智慧製造解決方案

今年「TAIWAN SELECT」展示的五家臺灣企業均為各類精密加工領域的代表。

•啟榮機械推出電池式吊掛與絞盤設備，以高安全係數與無線操作為亮點，在建築、物流與工業維修領域備受詢問。

•建德工業主打高剛性平面磨床，結合自動化與節能設計，呈現穩定、快速且高品質的加工能力。

•大光長榮展示CNC內外徑研磨整合方案，透過同步旋轉與精密研磨技術，支援航太與模具製程。

•百德機械以五軸複合加工技術受矚目，搭配智慧自動化模組，可滿足高複雜度零件製造需求。

•三鋒機器展出重型立式車床，可加工大型圓盤或多軸工件，是造船、能源與鋼鐵產業的重要設備。

五家公司不同面向的創新技術，完整呈現臺灣智慧製造在「精密加工、自動化、智慧升級」三大領域的深厚能量，吸引許多買主到場深度洽談。

六大泰國公會齊聚 臺灣技術獲產業高度肯定

「TAIWAN SELECT」臺灣智慧製造代表團五家企業發表會。圖片來源: 現場自行拍攝

本次活動是歷年來泰國公協會參與最完整的一次，現場共有六大公會代表出席，包括：

EEI、TARA、TCMA、Thai Subcon、TDIA及TIA。

與會公協會皆表示，臺灣研磨、車削、五軸加工與智慧裝備的完整供應鏈，是泰國產業升級的重要合作夥伴。多位代表更強調，希望未來能進行更多技術交流與採購合作。

論壇吸引技術買主 媒合成果亮眼

11月20日舉辦的智慧製造論壇以「Shaping the Future of Smart Manufacturing」為主題，由東台精機、力勁機械、大光長榮分享智能製造與自動化應用，內容切中泰國製造業升級需求，吸引大量技術背景的聽眾出席。

展會期間，PMC安排每日商務媒合，協助臺灣廠商與泰國買主面對面洽談，促成多件具體合作意向，顯示臺灣智慧製造在泰國市場的強大吸引力。

深化東協合作 臺灣智慧製造持續向前

臺灣智慧製造論壇三家企業合照與分享。圖片來源: 現場自行拍攝

PMC表示，今年的活動成功讓泰國產業界更深入認識臺灣智慧製造的技術與完整供應鏈，也為雙方建立更緊密的合作基礎。未來將在TITA支持下，持續推動臺灣智慧製造走向國際，協助臺灣企業布局東協市場，共同打造跨國合作的新典範。

TAIWAN SMART MANUFACTURING- METALEX 2025

https://www.taiwanpavilion-twmt.tw/METALEX-2025/