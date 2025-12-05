臺灣最溫暖的國門形象 桃機表揚26位服務楷模

記者曾振祿／桃園報導

作為東亞重要空運樞紐，也是全臺唯一24小時營運的桃園國際機場，今（5）日舉行「113年度服務楷模頒獎典禮」，表揚26位在各自崗位上展現卓越服務精神的機場夥伴。從成功勸阻民眾遭海外求職詐騙，到細心照料失智旅客，這些動人事蹟展現了桃園機場大聯盟夥伴們的專業與熱忱，共同打造臺灣最溫暖的國門形象。

桃園機場公司董事長楊偉甫表示，桃園機場的服務品質來自每一位大聯盟成員的專業與奉獻。無論是公務單位、航空公司、商業服務業者，或是醫療與清潔團隊，大家都在不同崗位上盡心盡力，讓旅客能安心出發、平安歸來。他特別感謝所有獲獎同仁，以實際行動體現「安全、效率、溫暖」核心價值，讓每位旅客看見臺灣最真誠的溫度與服務。

廣告 廣告

本屆獲獎人員的事蹟橫跨多個領域，充分展現機場服務的多元面向：航警局保安警察大隊第一隊警員曾志達：接獲通報有旅客疑似遭到海外求職詐騙，欲前往柬埔寨金邊。曾警員立即進行關懷勸導，成功阻止詐騙案件發生。

外交部領事事務局黃美娟：長期協助處理海外急難案件，面對颱風、詐騙及突發疾病等狀況，皆能臨危不亂，展現高度的責任感與人道關懷。 觀光署旅客服務中心蔡莉莎、林柏佑：以細膩的服務深受旅客好評。蔡莉莎服務逾30年，曾親自協助行動不便的長者夫妻順利轉乘並安排住宿；林柏佑則冷靜協助與家人走散的旅客，讓父女得以重逢。

長榮航空黃雅欣：在協助新加坡籍旅客轉機時，迅速尋回遺失的護照，其專業與應變能力獲得旅客親筆致函感謝。環宇商務中心黃婉怡：在接待行動不便且患有失智症的旅客時，主動陪伴照顧，細心體貼，讓服務充滿人情味與感動。

服務楷模票選活動由機場公司每年舉辦，分為12個類別，由各駐機場單位推薦優秀人員，再由整體服務推動會議與會代表評選產生。26位楷模在各自領域展現專業，盡其所能為旅客解決疑難雜症，成為機場服務的標竿典範，進一步強化桃園機場的國際形象。機場公司並特別製作專屬每一位獲獎服務楷模的特製漫畫圖案行李吊牌，成為獨一無二的紀念品。

機場公司指出，去（2023）年旅運量達4,492萬人次，今年前3季已達3,522萬，恢復至2019年同期的96.5%，並於11月5日突破4,000萬人次大關。機場公司感謝C.I.Q.S（航空警察局、移民署國境事務大隊、財政部關務署臺北關、疾病管制署北區管制中心、農業部動植物防疫檢疫署桃園分署等）及大聯盟共240個駐站單位、3萬多名工作夥伴的共同努力，維繫旅客服務品質、確保運作順暢。

展望未來，機場公司將持續與各單位攜手合作，致力打造更安全、便利與友善的國際機場，讓旅客在航廈內都能感受到臺灣最溫暖的款待。透過提升硬體設施與優化服務品質，桃園機場將持續朝向成為世界一流機場的目標邁進。