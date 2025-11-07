臺灣有事＝日本有事！高市早苗曝台海衝突因應：日不排除行使集體自衛權

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

日本首相高市早苗今（7）日在接受眾議院質詢時明確表示，如果「台灣有事」且中國伴隨武力行為，恐將成為日本的「存立危機事態」，日本政府便可能會已現行的安保法制下，行使集體自衛權。

日本首相高市早苗今日在眾議院上明確表示，如果「台灣有事」且中國伴隨武力行為，恐將成為日本的「存立危機事態」，日本政府可能會行使集體自衛權。（圖／翻攝高市早苗Ｘ）

據朝日新聞報導指出，高市早苗在今日眾議院會議中，面對立憲民主黨籍眾議員、前外務大臣岡田克也所提出，若中國為了將台灣完全掌控，而出動軍艦，並伴隨武力的情形時，高市早苗回覆表示，「那這種怎麼想都可能成為存亡危機事態的情況」。高市早苗進一步強調，「要看實際情況發生時的個別具體情況，由政府綜合考量所有資訊來判斷。如果出現武力攻擊，那麼被認定為存亡危機事態的可能性很高」。

高市早苗此番答覆意味，若中國以武力犯台，日本政府將綜合各種判斷後，若認定為「存亡危機事態」，自衛隊可能視情況嚴重程度，採取集體自衛權進行武力反擊，介入台海衝突。

不過高市早苗在2021年擔任自民黨政調會會長時，曾談論起台海衝突，當時的她堅決表示，「如果台灣真的進入戰爭狀態，台灣和與那國島的距離大約110公里，設想一下大約就是日本東京到熱海中間的距離，在這個距離內有他國的軍艦在佈陣，那麼毫無疑慮可說是日本有事。」

