「臺灣有犀」特展 重現史前傳奇

記者范瑜／專題報導

國立臺灣博物館、國立自然科學博物館、臺南市立博物館左鎮化石園區攜手舉辦「臺灣有犀」特展，即日起至明年5月31日於臺博館本館展出，以臺灣出土的珍貴犀牛化石為核心，集結多件重量級典藏，包括早坂島犀與早坂犀牛模式標本、白犀牛全副骨骼與王雷獸頭骨化石，以及腔齒犀全副化石等，帶領觀眾踏上一場跨越數萬年時空的古生物探索之旅。

呈現臺灣古生物研究歷程

早坂犀牛在臺灣的發現，起源於1940年代，由早坂一郎首次揭示。隨著民國61年臺博館的發掘團隊深入左鎮菜寮溪流域，出土了大量早坂犀牛化石，證明了這種巨大哺乳動物曾經在這片土地上生息繁衍，也讓早坂犀牛成為研究臺灣及全球古生物演化的重要依據。經國際團隊不斷追蹤、鑑定與比對，111年早坂犀牛重新被歸入新屬，以「早坂島犀」此一臺灣特有種再次受國際關注。

展覽以50年前陳世卿及陳世明兄弟的犀牛化石挖掘事件為起點，結合63年臺博館展覽老照片及剪報，打造時間穿越的展覽氛圍，精心策劃6大主題單元，首先介紹臺博館與犀牛的歷史淵源，復刻61年經典展場景，重現當年化石挖掘與研究氛圍；接續從哺乳動物的食性及行走方式，深入解析奇蹄動物的演化特徵。

集結全球珍貴化石及現生標本

除了臺灣的犀牛，展覽還集結了來自全球的珍貴化石及現生標本，除了美國3000萬與2500萬年前的漸新世「內布拉斯跑犀」、「王雷獸」，還有中新世與上新世的平齒三趾馬頭骨、安氏大唇犀，以及更新世的腔齒犀化石等，與臺灣的犀牛化石一同展出，民眾可一睹現生的白犀牛、馬等骨骼標本，相當難得，此檔展覽是近年臺灣化石物件最為齊全且完整的展覽，喜愛古生物的民眾千萬別錯過。

在「再現左鎮動物群」單元中，特別運用絨毛動物模型及造景生動還原遠古生態樣貌，可看到包括劍齒象、草原猛獁象、四不像鹿、金絲猴與早坂犀牛等，感受當時草原與森林共存的豐富景觀。此外，展覽也介紹臺灣3大化石動物群的重要發現地，包括臺南菜寮溪流域、澎湖水道與墾丁龍蝦洞，說明地質年代與海平面變化對物種演化的影響，並呈現臺灣古生物研究歷程中的重要里程碑。

民眾可一睹現生的白犀牛、馬等骨骼標本，相當難得。（圖：記者范瑜攝）

展覽中，復刻1972年經典展場景，重現當年化石挖掘與研究氛圍。（圖：記者范瑜攝）

展覽集結了來自全球的珍貴化石及現生標本，包含王雷獸與安氏大唇犀化石。（圖：記者范瑜攝）

運用絨毛動物模型及造景，生動還原遠古生態樣貌。（圖：記者范瑜攝）

展覽呈現哺乳動物的演化歷程與多樣性。（圖：記者范瑜攝）

民眾可近距離觀賞珍貴化石與標本。（圖：記者范瑜攝）

現場展示早坂島犀化石與犀牛臼齒化石等珍貴化石。（圖：記者范瑜攝）

