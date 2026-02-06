臺灣木蘭足球聯賽競爭激烈 花蓮縣邀球迷應援加油

記者湯平／花蓮報導

花蓮縣政府表示，臺灣木蘭足球聯賽賽季持續進行中，花蓮女子足球114年全國運動會勇奪金牌2連霸佳績，並代表東部持續征戰國內最高層級女子足球賽事；此次各隊實力接近、競爭激烈，賽事內容精采可期。

花蓮縣政府教育處表示，花蓮女子足球隊主場賽事將於2月7日下午6時在花蓮縣立田徑場登場，花蓮女足將迎戰新北航源，縣府邀請縣民踴躍進場觀賽，以實際行動支持在花蓮女子足球隊，為花蓮女足加油。教育處指出，為使球迷掌握賽事動態，同步提供電視轉播及網路直播服務，官方轉播與觀賽資訊可透過CTFA TV官方YouTube頻道、聯賽合作體育頻道及線上直播平台收看。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府長期推動多元運動發展，從基層扎根與校園培訓做起，逐步建構完整的人才培育體系，並持續優化場館設施與訓練環境，提供選手穩定且專業的發展。

教育處強調，此次花蓮女子足球隊於114年全國運動會勇奪金牌2連霸佳績，充分展現深厚實力與長期耕耘成果，期望透過辦理國內高層級賽事，有效帶動地方運動風氣與城市能見度；縣府誠摯邀請全國球迷到花蓮為花蓮女足應援加油，並在觀賽之餘走訪花蓮山海美景、體驗在地人文，感受花蓮的熱情與活力。

花蓮女子足球隊2月7日下午6時，將在花蓮縣立田徑場迎戰新北航源。(花蓮縣政府教育處提供)