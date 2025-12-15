臺灣東京和服展12/19華山登場 體驗日本傳統文化

記者古可絜／綜合報導

臺灣東京和服展將於12月19至21日在華山文化創意產業園區舉辦，展覽內容包含和服穿搭展示、匠人工藝打造的腰帶與配件、融合和風美學的藝術與舞臺表演，以及各式工作坊，讓民眾從多角度體驗日本傳統文化。

「東京和服展」自2015年起於東京每年春季舉辦，是以全方位方式呈現日本和服文化的大型活動。「臺灣東京和服展」旨在向世界傳遞日本和服文化，以全新的方式讓海外民眾親身體驗，同時也期望為在日本國內正逐漸縮小的和服市場帶來新的活力。

日本最大級和服展首次海外舉辦，並設置公開互動式舞臺與體驗活動，讓民眾「看得懂、穿得到、玩得開心」。現場將展示白無垢、色打掛、紋付袴等日本婚禮禮服，呈現充滿祈福意涵的傳統美學，同時展出100套當代創作者所搭配的「現代和服造型」，展現和服在今日仍持續進化的美感力量。

並安排臺日設計師對話，由JUSTINXX主理人、臺灣代表性設計師周裕穎以和服與帶為創作媒材，推出全新時裝作品。同時，由實踐大學服裝設計系、輔仁大學織品服裝學系所製作的學生作品亦將首次發表，從文化、材質、時代的交會點，呈現前所未見的「臺日混融時尚」。

此外，推出小舞臺體驗區，包括穿著示範、展品導覽、品牌秀、和服租借、拍照服務、和風手作工作坊等，讓前往參加活動的民眾不只「看展」，更能親身參與、感受和服文化。

臺灣東京和服展將於12月19至21日在華山文化創意產業園區舉辦。（優荶媒體提供）

展覽期間能租借和服，體驗日式傳統之美。（優荶媒體提供）

日本最大規模和服盛會「臺灣東京和服展」首次海外舉辦。（優荶媒體提供）

全方位方式呈現日本和服文化。（優荶媒體提供）

JUSTINXX主理人、臺灣代表性設計師周裕穎作品。（優荶媒體提供）