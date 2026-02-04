臺灣東海岸運動盛事登場 展現東臺灣觀光韌性

臺灣東海岸運動盛事正式邁入新紀元，交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處今天(4日)舉行記者會，宣布2026年賽事將以全面進化為核心，深度整合花東縱谷、長濱、瑞穗及豐濱等地方資源，串連部落文化與低碳旅遊，邀請跑者與鐵人重返東海岸，感受東部運動度假魅力。

交通部觀光署副署長黃勢芳表示，旅動東海岸不只是運動比賽，更是深度體驗地方溫暖的窗口，2026年將透過跨機關合作，將長濱馬與泛舟鐵人賽事與在地品牌結合，不僅是體力的挑戰，更是對東臺灣觀光韌性的具體呈現，期盼跑者在追風的同時也能落實永續觀光，帶動地方經濟動能，特色是結合這幾個鄉的資源在地美食，一起推動生態旅遊減少碳足跡的部分。

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處處長林維玲表示，這次會結合很多觀光業者，包括旅宿、伴手禮業者等，讓長濱、瑞穗、豐濱的業者一起動起來，而今年最大的特色，就是團報都會有一件客製化的T-shirt、相關優惠、將金也大幅提高，希望有更多好手可以來參加。

2026年賽事首度結合「運動幣」折抵，將數位生活融入體育活動，另外「長濱雙浪金剛馬拉松」與「秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」於即日起全面開放線上報名，東管處邀請所有熱愛運動與旅遊的朋友，把握早鳥優惠。