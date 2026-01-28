「臺灣棒球漫畫的全力一擊」特展 明起重磅出擊

記者蕭宇廷／臺中報導

2024年世界12強棒球賽奪冠、再度勾起臺灣全民棒球魂！而在2026年WBC世界棒球經典賽即將到來之際，國家漫畫博物館籌備處自1月29日至8月30日推出年度重點特展「壘上有人：臺灣棒球漫畫的全力一擊」，將透過數十年來的臺灣棒球漫畫作品，帶領觀眾回望棒球漫畫如何陪伴社會走過不同階段；文化部長李遠今（28）日出席開幕記者會時，同步宣告遠洋合作的「雙百萬運動漫畫徵選」正式起跑，即日起徵件至4月30日，預計評選出5案、每案提供200萬元獎勵金，歡迎法人、公私立學校、事業或團體踴躍提案申請。

包括李遠、運動部政務次長黃啟煌、立委何欣純、臺中市議員黃守達、策展人李鳳然、策展顧問謝仕淵、《金球棒》及《棒球迷小安安》作者劉興欽、《決勝球》作者宗青、《棒球人生賽》作者蠢羊、主視覺設計師兼漫畫家GGDOG，以及《阿坡球經》主角、臺灣棒球名人堂協會創會理事長黃瑛坡等人，都出席今日記者會。

漫博館籌備處表示，棒球是臺灣跨世代共享的語言，棒球漫畫正是把這份語言具象化的圖像文本。這次展覽透過數十年來的臺灣棒球漫畫作品，帶領觀眾回望棒球漫畫如何陪伴社會走過不同階段，從1960年代受到審查制度影響，發展出描抄重製、盜版翻譯與剪貼創作等特殊出版現象；到本土創作逐步萌芽；再到1990年職棒開打後，漫畫開始承載在地文化、球星故事與青春情感，逐漸發展出專屬於臺灣的敘事節奏與視覺語彙。

而走入展場，觀眾不僅看見對運動的熱血幻想、精神價值、比賽歷程；也將看見如何在畫格之間形塑對「國球」的情感與想像，以及那些曾在球場與漫畫裡觸發的悸動。

除作品展示外，展覽也規劃多項趣味十足的互動體驗，觀眾可在多媒體互動展間製作專屬的球員卡；完成展場打卡任務後，還能兌換代幣、到扭蛋機轉出限定紀念小物；接著到展間外的「13號球場」，或前往一旁的「球球是道」九宮格挑戰，測試自己對棒球與漫畫的內行指數。

觀眾還能免費索取展覽特製摺頁，親手折成一本迷你漫畫小書，創作屬於自己的棒球故事。期待每位觀眾都能以多元有趣的途徑認識漫畫與棒球文化，透過漫畫與棒球的相遇，在閱讀、體驗與創作的過程中，重新認識這項深植國人心中的運動文化。

會中，李遠同步宣告遠洋合作的「雙百萬運動漫畫徵選」正式起跑。他透露，運動部去年成立後，運動部長李洋經常是他在行政院開會時的隔壁鄰居，又因為兩人名字的特殊巧合，聊一聊就開啟了2部會的「遠洋合作」計畫。

李遠說，「遠洋合作」包含4大面向，從去年互相行銷文化幣及動滋券啟動；到今日宣布2部會將正式啟動「雙百萬運動漫畫徵選」，他認為文化、體育的創作合作在電影方面，已經有《KANO》、《冠軍之路》的成功經驗，相信漫畫也能如同電影一般產生極大的感染力；因此，2部會將各投入500萬，徵選5組漫畫家團隊進行運動漫畫合作。

此外，文化部及運動部也將從漫博館的「壘上有人」展開一連串的展覽合作，4/21起配合亞運會，將由國立臺灣歷史博物館與運動部合作、推出「亞洲在場－臺灣與亞洲運動會特展」；更進一步，李遠則指出，希望與運動部共同在全臺灣發展更多的「文化與體育園區」，如大巨蛋串連周邊的國家鐵道博物館、國立國父紀念館，以及臺南亞太國際棒球場結合臺史博等。

配合即將到來的「WBC世界棒球經典賽」，李遠也宣布，將以「壘上有人」展覽延伸，自3/1起至7/26止，以13幅大型看板在大巨蛋呈現棒球漫畫主題視覺，提前實踐文化體育園區理想，期盼讓臺灣人可以同時「享受體育、享受文化」。

黃啟煌也提到，「壘上有人」代表的是一個機會！臺灣人對於棒球的情懷、就是「好好給我一個機會，我要全力一擊」。當運動與文化合在一起時，可以激起人民對於兩件事更大的渲染力，「所以我們很期待與文化部繼續合作」。今日漫畫展及運動漫畫徵選的合作，除了開啟運動漫畫的新篇章，也期盼透過文化創意與運動產業的結合，激發大家做運動的動力。

何欣純則呼應，「壘上有人」讓臺中有機會，臺中一定會緊緊把握這個機會，就像陳傑憲一樣、打出一個全壘打。她說，臺中是個富有文化底蘊且運動競技興盛的城市，希望透過文化與運動的結合，讓臺中城市「活」起來。

有關「雙百萬運動漫畫徵選」，文化部說明，「運動」是漫畫中相當受到歡迎的題材之一，但許多創作者對選手肢體動作、訓練情形，或是對於相關專業知識等認識較薄弱，因此不易投入創作。

為此，文化部與運動部啟動「漫畫x運動」跨域合作，在經密集協商及諮詢專家後，由2部會各分攤500萬元經費，並由文化部負責團隊徵選、獲選案件陪伴及期程管理；運動部則依據獲選團隊需求，協助媒合訪談運動員／團體、專業顧問諮詢，或安排至國家運動訓練中心等場所進行取材及田調等。期盼透過專業的輔助與支持，鼓勵臺灣漫畫家創作出更多運動相關題材的原創漫畫，藉以喚起大眾參與運動熱情、也促進漫畫產業發展。

「雙百萬運動漫畫徵選」採線上申請，歡迎有意投入運動漫畫創作出版的法人、公私立學校、事業或團體踴躍提案；徵選簡章及相關資訊，請參考文化部獎補助資訊網（https://grants.moc.gov.tw），徵選相關問題亦可電洽文化部人文及出版司，電話（02）8512-6223，莊小姐。

「壘上有人：臺灣棒球漫畫的全力一擊」特展1月29日起重磅出擊。（漫博館提供）